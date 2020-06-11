Каждый год, когда наступала такая вот жара, у нас была традиция - садиться в самолет и улетать куда-нибудь, где жара - это приятно. И там отдыхать. Пока тут такая жара. В этом году по многолетнему рефлексу я тоже собрался было куда-нибудь улететь, но вспомнил, что все самолеты стоят на земле, и больше никто никуда не летает. Это странное чувство, которое противоречит многолетней практике. Это выпадает из всего обычного, из порядка вещей - самолеты на земле.

Потому что дело тут не в одних самолетах. И вообще оказалось, что самолеты здесь - последняя и самая мелкая из всех проблем. Какие транспортные линии для бизнеса все равно что артерии? Не автомобильные, не ж/д и точно не морские. Бизнес использует их, но они не критичны. А по-настоящему никуда бизнесу не деться без авиаперевозок. Это главный транспорт. Это я прочувствовал еще раз совсем недавно, когда активировались дела не только в Киеве, но и в Днепре, и Днепр потребовал моего присутствия хотя бы день в неделю. Я вспомнил давно забытое - как у человека может выпасть целый день, если он перемешается из Киева в Днепр не самолетом. Как ни едь по земле, меньше 6-7 часов на дорогу в один конец не потратишь. Ночью ехать -плохо, не поспишь, днем ехать - плохо, пока доедешь, рабочий день у людей закончится, в выходной ехать -плохо, кто ж захочет выходные выкинуть на дорогу. Это ведь каждую неделю, не раз-два в год, это достает, когда регулярно. Много лет летая самолетом, я вообще забыл, что есть такая проблема. Мне стало казаться, что главная проблема -это доехать из города до аэропорта, слишком долго, ага. И вот теперь я вспомнил, на каком расстоянии друг от друга находятся Киев и Днепр. И это все оказалось как-то далеко и неудобно. А ведь говорили мне знающие люди, и много раз: купи самолет, купи самолет, у нас купи! И летай.

Итак, авиаперевозки - это больше, чем авиаперевозки. Открытие года для меня. Это - суть бизнеса. Потому что весь бизнес в Zoom не засунешь. Бизнес требует личного присутствия, а оно требует нормального перемещения между городами и странами. К примеру, от Киева до Шеньчженя, где у нас работает наш Институт Блокчейна - 6750 км. Это много. Это тринадцать с половиной расстояний Днепр-Киев. То есть просто убиться. Оно и самолетом-то несладко, а без самолета - это для тех, кто хочет почувствовать себя Пржевальским или его лошадью: даже по воздуху маршрут выглядит героически: Борисполь - Харьков - Волгоград - Кульсары - Каукей - Талас - Юйшу - Яань - Гуйлинь - Гуанчжоу - Шенчжень. А если не по воздуху - тогда есть проблема.

Да, есть проблема. Эти стоящие на земле самолеты - это знамение проблем не только у авиакомпаний. Это показывает, что проблемы, и серьезные, у предпринимателей сразу всех стран, между которыми летали боинги, а теперь не летают. И я все никак не пойму: неужели салон "Интерсити" так сильно отличается от салона "Боинга" в смысле распространения инфекции? Что, такие глобальные отличия, что поезда разрешили, а самолеты - нет?

Проблемы пока что не видно, она, как и многое другое - отложенного действия. Она станет видна через время, по инерции. Потому что прямо сегодня вы не можете полететь в тысячу мест, где у вас дела, и это аукнется через время, потому что бизнес не работает сейчас на сейчас, даже сегодня вы пожинаете плоды своей деятельности несколькомесячной давности.

В самом начале карантина один человек сказал мне, что нет 100% гарантии того, что самолеты остались на земле не навсегда. "Они могут и не взлететь больше никогда" - сказал он мне. Я отнесся к его словам как и было положено в то время - как к бреду. Делая более 30 рейсов ежегодно, вы не способны поверить в картину, когда самолеты не взлетят больше никогда. Но сегодня я уже не так категоричен. Как мы видим, авиасообщение возобновлять никто не торопится, кроме авиакомпаний, естественно. При этом я не знаю, насколько правда это новое поверье о том, что самолетам, которые все время были в работе, каждая неделя простоя без движения - это очень, очень плохо. Это или правда, или нет. Это как про акулу, которая может утонуть, если перестанет плыть. Такого в мире никто не делал, чтобы все авиасообщение было остановлено, и обидно будет узнать, что мегасовременные лайнеры - как акулы: больше не взлетают, если перестают летать. Люди из отрасли рассказывали мне, какая жесть режим эксплуатации лайнеров на некоторых линиях. Если коротко - на земле они проводят намного меньше времени, чем в воздухе. И это типа их нормальное состояние - быть в воздухе. А быть на земле - не сильно естественное. Может, врали?

Далее, если второй виток вируса с повторением всех оргмер и правда начнется в октябре-ноябре, то никому не интересно поднимать самолеты всего на несколько рейсов, после которых они опять встанут на стоянках. Если компании начнут движ по возобновлению авиасообщения в мире в прежнем объеме прямо сегодня, то до октября это все равно получится "несколько рейсов" - в их понимании. Ведь авиакомпании мыслят масштабно и стратежно. А что там дальше, поле всех отмен - кто знает? Может, и правда не взлетят? Количество авиакомпаний, которые не смогут продолжать бизнес, нездорово большое. А их нишу, по законам природы, займут, к примеру дирижабли? И будете вы лететь из Киева в Днепр со скоростью мотоциклиста и с шансами при неблагоприятном ветре оказаться не в Днепре, а в Запорожье - снесло на 80 км, обычное дело.

Вот так и вышло, что двигатель торговли - реклама, а двигатель бизнеса - авиакомпании. Я никогда не думал об этом. А теперь, когда мимо меня проносятся указатели на скорбной трассе Киев-Днепр, указатели, каждый из которых я помню наизусть, у меня есть время об этом подумать. При том, что тратить на это время с моими бизнесами - это просто безумие, потому что это время требуется на другое. И чем больше я теряю времени на дорогу, и чем в большее количество стран, где у меня бизнес, я не могу попасть, тем больше я обеспокоен. А чем больше я обеспокоен тем чаще приходит мысль:

"А что, если правда не взлетят? Что тогда?"

Так и хочется нажать кнопку обратной перемотки.

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