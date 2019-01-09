Вот есть три кандидата. В воюющей стране. Один на фронте постоянно. Ну, работа у него такая. Верховный главнокомандующий. Да, он - обязан это делать. Но влезать в это ярмо был не обязан. Но влез. И тянет. Все четыре года. Хорошо ли, х*рово ли, быстро ли, медленно ли, прямо, с колдобинами ли - но тянет в нужную сторону.
Второй все эти четыре года плясал на корпоративах. Шутил шуточки. Делал шоу. Собирал полные залы. Снимал комедийки. Войны - как и нет. Все шуточки прибауточки, давай дальше сериальчики пилить. Про слугу народа, да.
Третья... Вообще хр*н знает чем занималась. Прорывалась через границу. Мишико-майдан все пыталась устроить. Вряд ли можно придумать лучший подарок захватчику, чем революция в сопротивляющейся стране.
И у всех троих одинаковый рейтинг!
Для меня это загадка.
Очень сложно сравнивать ж*пу с пальцем, но в данном случае людям это явно удается.
У вас у всех, братцы кандидаты, все эти четыре года были отличные шансы проявить себя. Построить реабилитационные центры. Например. Ну, как минимум. Или казармы. Или поучаствовать в оборудовании полигонов. Или топливо медикам-эвакуаторам закупить. Или, или, или.
И? Где вы были то? Ну, где был один, я вижу. А остальные два? На корпоративах плясали и про тарифный геноцид орали? Ок, Порошенко – хр*новый президент. Но я вижу, что он делает. А эти хорошие-то что сделали?
Если у каждого из этих троих и впрямь по десять процентов, то у одной пятой населения страны - полная потеря ориентиров. Как по мне, это довольно много.
Читайте всі новини по темі "Петиції Президенту України" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.