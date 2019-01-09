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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
ЖурналістВсі статті автора

А чем вам не нравится Порошенко?

4.1тЧитати матеріал російською

Вот есть три кандидата. В воюющей стране. Один на фронте постоянно. Ну, работа у него такая. Верховный главнокомандующий. Да, он - обязан это делать. Но влезать в это ярмо был не обязан. Но влез. И тянет. Все четыре года. Хорошо ли, х*рово ли, быстро ли, медленно ли, прямо, с колдобинами ли - но тянет в нужную сторону.

Второй все эти четыре года плясал на корпоративах. Шутил шуточки. Делал шоу. Собирал полные залы. Снимал комедийки. Войны - как и нет. Все шуточки прибауточки, давай дальше сериальчики пилить. Про слугу народа, да.

Третья... Вообще хр*н знает чем занималась. Прорывалась через границу. Мишико-майдан все пыталась устроить. Вряд ли можно придумать лучший подарок захватчику, чем революция в сопротивляющейся стране.

И у всех троих одинаковый рейтинг!

Для меня это загадка.

Очень сложно сравнивать ж*пу с пальцем, но в данном случае людям это явно удается.

Новини
Речь идет не о победе Порошенко, а о победе нашего народа!

У вас у всех, братцы кандидаты, все эти четыре года были отличные шансы проявить себя. Построить реабилитационные центры. Например. Ну, как минимум. Или казармы. Или поучаствовать в оборудовании полигонов. Или топливо медикам-эвакуаторам закупить. Или, или, или.

И? Где вы были то? Ну, где был один, я вижу. А остальные два? На корпоративах плясали и про тарифный геноцид орали? Ок, Порошенко – хр*новый президент. Но я вижу, что он делает. А эти хорошие-то что сделали?

Если у каждого из этих троих и впрямь по десять процентов, то у одной пятой населения страны - полная потеря ориентиров. Как по мне, это довольно много.

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Автор
Аркадій БабченкоАркадій Бабченко
Тема
Петиції Президенту України
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаВыборы 2019
Джерело
Джерело:Facebook Аркадия Бабченко
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Только при Попрошенко Украина распалась и превратилась в Руину.Крым и Донбасс потеряны безвозвратно более 10000 убитых на гражданской войне украинцев с украинцами,Карпаты остались без леса только при Попрошенко.Главный олигарх украинцев все богаче и богаче а украинцев ежедневно становится все меньше и мешьше!Нужно обязательно выбирать Попрошенко он должен окончательно разрушить Руину.Надеюсь европапуасы выберут его и проект Украина будет окончательно закрыт.
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Нитула Серж
Нитула Серж
Петр Алексеевич суперуспешный бизнесмен в очень уставшей стране, конечно это раздражает и т.п. Возникает вопрос, не пора ли раскулачить, от того и рейтинг слабоват.У Порошенко есть суперход, пустить значительную часть рошеновских доходов на нужды страны, и друзей-врагов потрусить иначе, при всех заслугах, вероятность оказатся на месте коломойского весьма высока.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Беснуйтесь,не беснуйтесь,кацапчата,а президентом останется Порох.А слова какие-"узульпатір"!Романтики хуевы кремлевские.Будете при Порохе еще 4 года жить и не вякать.Соски путенские!
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