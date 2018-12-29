Опять же, я не медик, чтобы судить о системе изнутри. Кто-то критикует нашу медицинскую реформу, являясь медиком - ему стало хуже /лучше/проще/сложнее при реформах Супрун.
Но мне как "потребителю" услуг очень удобно будет по грядущей программе пройти несколько видов обследований за счет государства. Речь о том, что с 1 июля 2019 года государство покроет расходы на более 50 видов обследований (нужно будет взять направление у своего семейного врача - и вперед):
1. 12 новых анализов – дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба здоровья семейному врачу, терапевту, педиатру.
2. Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.
3. Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечнососудистой системы.
4. 6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.
5. 4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.
6. Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах
7. Эндоскопические исследования и операции одного дня:
• пищевода
• желудка;
• двенадцатиперстной и толстой кишки;
• мочевого пузыря
• трахеи и бронхов.
На эту программу заложено в госбюджете 2 млрд гривен, и осталось только, чтобы медицинские учреждения (как коммунальные так и частные) подключились к eHealth и заключили договор с Национальной службой здоровья.
Полгода назад я, подписывая меморандум со своим врачом, задавала вопросы: а как вам? Как вы к этому относитесь? Она говорит:
- ну в городах легче, в селах сложнее набрать нужное количество пациентов. Бабушек сложнее уговорить и объяснить им - что это такое. Ну, не знаю еще...
Вчера кинула ей в вайбер сообщение:
- можно подписать с вами меморандум родственнику? Не успел раньше?
Она отвечает:
- набрала себе давно 2000 пациентов, к сожалению, система больше не пропустит. Ищите другого, сожалею.
Это не село, это пригород. НО то, чего она боялась - не произошло. Все она смогла, всем объяснили, меморандум подписали.
Вот так мы изначально не принимаем все новое, а потом просто входим во вкус и возможно где-то говорим себе:
- ведь все стало лучше. Зря мы тормозили.
Правда?
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