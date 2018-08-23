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"А б*ндерівців змогли знайти!" У мережі з'явилися нові фото порожніх пляжів Криму

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Пляжі і набережні окупованого Криму лишаються порожніми в розпал туристичного сезону. Раніше переповнені відпочивальниками, тепер навіть найвідоміші курортні міста не можуть похвалитися "аншлагом".

Ті самі туристи, які продовжують приїздити на анексовані землі, майже не приносять доходу і лише стають об'єктами глузувань і скандалів із місцевими. Добірку знімків із різних населених пунктів опублікували у Twitter "RoksolanaToday&Крим".

"Гурзуф. Серпень, пік, сезон", - підписав блогер фото майже зовсім порожнього пляжу.

Гурзуф у серпні 2018

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"Чому так сумно дивитися?" - ставить риторичне питання автор фото з кількома туристами на узбережжі.

"Штормове (селище неподалік від Євпаторії. - Ред.) штормить від туристів. Дев'ятий туристичний вал", - іронічно написав блогер.

Штормове у серпні 2018

"Чорноморське (селище на заході Криму. - Ред.). Ви не бачили туриста? А бандерівців, теж невидимих, змогли побачити якось", - зазначили у пості.

Чорноморське

Як писав OBOZREVATEL, у Криму місцеві стали масово скаржитися на розруху, яка прийшла після окупації.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Yuri
Yuri
От того что опубликовала Роксолана ситуация не измениться. В Крыму сезон удался.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так тонко и иронично, что Тараса из Тернополя даже хохлы игнорируют, судя по единичным лайкам.
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1
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Гетьман Алена, затычка иди на хуй вместе с чубатым быдлом, вас там пидоров больше не будет, а ты вафлежуйка набирай бочку воды. и на завалинке загорай.
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Гетьман Алена
Гетьман Алена
Горелов Сергей, че не в Крыму? Денег нет? Так на работу устройся, на комментах много не заработаешь
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