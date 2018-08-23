"А б*ндерівців змогли знайти!" У мережі з'явилися нові фото порожніх пляжів Криму

Пляжі і набережні окупованого Криму лишаються порожніми в розпал туристичного сезону. Раніше переповнені відпочивальниками, тепер навіть найвідоміші курортні міста не можуть похвалитися "аншлагом".
Ті самі туристи, які продовжують приїздити на анексовані землі, майже не приносять доходу і лише стають об'єктами глузувань і скандалів із місцевими. Добірку знімків із різних населених пунктів опублікували у Twitter "RoksolanaToday&Крим".
"Гурзуф. Серпень, пік, сезон", - підписав блогер фото майже зовсім порожнього пляжу.
Гурзуф у серпні 2018
"Чому так сумно дивитися?" - ставить риторичне питання автор фото з кількома туристами на узбережжі.
утро красит нежным светом...- RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р.
почему так грустно смотреть? pic.twitter.com/G9R6Si92vg
Ялта- RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р.
Что за люди лазят по улицам в прошлом пафосного курорта?
Туристическая деревня... pic.twitter.com/nVfqYuZryu
"Штормове (селище неподалік від Євпаторії. - Ред.) штормить від туристів. Дев'ятий туристичний вал", - іронічно написав блогер.
Штормове у серпні 2018
"Чорноморське (селище на заході Криму. - Ред.). Ви не бачили туриста? А бандерівців, теж невидимих, змогли побачити якось", - зазначили у пості.
Чорноморське
Черноморское- RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р.
Вы не видели ЕГО?
1645321233449998877678 туриста?
а бандеровцев,то же невидимых,смогли увидеть как то... pic.twitter.com/v7azm73KCh
Ялта- RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р.
В городе прошел турнир по метанию бутылок куда попало
Победил спортсмен из д.Непросыхаево Рязанской губернии,что за поребриком pic.twitter.com/92SaAlF70H
Як писав OBOZREVATEL, у Криму місцеві стали масово скаржитися на розруху, яка прийшла після окупації.
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