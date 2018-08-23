"А б*ндерівців змогли знайти!" У мережі з'явилися нові фото порожніх пляжів Криму

Пляжі і набережні окупованого Криму лишаються порожніми в розпал туристичного сезону. Раніше переповнені відпочивальниками, тепер навіть найвідоміші курортні міста не можуть похвалитися "аншлагом".

Ті самі туристи, які продовжують приїздити на анексовані землі, майже не приносять доходу і лише стають об'єктами глузувань і скандалів із місцевими. Добірку знімків із різних населених пунктів опублікували у Twitter "RoksolanaToday&Крим".

"Гурзуф. Серпень, пік, сезон", - підписав блогер фото майже зовсім порожнього пляжу.

Гурзуф у серпні 2018

"Чому так сумно дивитися?" - ставить риторичне питання автор фото з кількома туристами на узбережжі.

утро красит нежным светом...

почему так грустно смотреть? pic.twitter.com/G9R6Si92vg - RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р.

Ялта

Что за люди лазят по улицам в прошлом пафосного курорта?

Туристическая деревня... pic.twitter.com/nVfqYuZryu - RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р.

"Штормове (селище неподалік від Євпаторії. - Ред.) штормить від туристів. Дев'ятий туристичний вал", - іронічно написав блогер.

Штормове у серпні 2018

"Чорноморське (селище на заході Криму. - Ред.). Ви не бачили туриста? А бандерівців, теж невидимих, змогли побачити якось", - зазначили у пості.

Чорноморське

Черноморское

Вы не видели ЕГО?

1645321233449998877678 туриста?

а бандеровцев,то же невидимых,смогли увидеть как то... pic.twitter.com/v7azm73KCh - RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р.

Ялта

В городе прошел турнир по метанию бутылок куда попало

Победил спортсмен из д.Непросыхаево Рязанской губернии,что за поребриком pic.twitter.com/92SaAlF70H - RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 серпня 2018 р.

Як писав OBOZREVATEL, у Криму місцеві стали масово скаржитися на розруху, яка прийшла після окупації.