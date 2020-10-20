91-річний Філарет розповів, як хворів на коронавірус і лежав у реанімації

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який перехворів на коронавірус, два тижні лежав у реанімації.

Про своє лікування 91-річний Філарет розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, 20 жовтня.

"Господь допоміг побороти цю епідемію коронавірусу, і, бачите, – ожив. Страху не було жодного, тому що я знаю, переконаний, є вічне життя. І якщо Богу завгодно, щоб я закінчив земне життя – я, згідно з волею Божою, перейду в інше життя. А якщо Богу завгодно, щоб я ще пожив тут, значить він дасть силу і лікарям мудрість вивести мене з цього стану", – сказав він.

Філарет зазначив, що українська медицина перебуває у важкому стані, "але ми повинні дякувати лікарям за те, що вони роблять велике святе діло".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі пригадали скандальні висловлювання Філарета про коронавірус. Він назвав COVID-19 покаранням для людей за гріховність, перш за все – одностатеві шлюби, а також про заклики продовжувати причащати і хрестити громадян у розпал епідемії.