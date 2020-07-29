90% нового корпусу "Охматдиту" збудовано за часів Порошенка, але на цьому ніхто не піарився, – Сюмар

Новий корпус лікарні "Охматдит" будувався з 2012 року, причому 90% його було зведено за часів президентства Петра Порошенка, але на цьому ніхто не піарився. Сьогодні ж відкривати корпус приїхав глава держави Володимир Зеленський, заявивши, що в Україні з’явилася найсучасніша дитяча лікарня.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", член Опікунської Ради НДСЛ "Охматдит" Вікторія Сюмар.

"Сьогодні в "Охматдит" приїхав Зеленський. Відкривати новий корпус і заявляти про те, що в Україні з’явилася найсучасніша дитяча лікарня. Нарешті. І власне після цього візиту новий корпус Охматдиту, який будувався з 2012 року, оголосять відкритим. Багато людей робили все можливе і не можливе, щоб це сталося. І не піарились, а саме робили. І треба сказати відверто: це сталося, бо 90% нового корпусу Охматдиту було збудовано за часів Порошенка", - нагадала Вікторія Сюмар.

"Опікунська Рада супроводжувала і допомагала на різних рівнях різним урядам у добудові Охматдиту та підтримці лікарні в кризових ситуаціях. Наголошуємо, що головні роботи щодо нового корпусу були зроблені в 2016-2020 роках. І що головний виклик зараз - оперативна та прозора закупка техніки разом із забезпеченням лікарні медичним персоналом, спроможного працювати за новітніми технологіями", - пише Сюмар.

"Треба розуміти вагу цієї лікарні. Це єдиний в Україні медичний заклад, який здатен робити трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. Цього більше в Україні не робить ніхто. Сотні українських дітей потребують такої трансплантації", - пояснила Сюмар в коментарі телеканалу Прямий. Вона нагадала, що активісти ще з 2011 року боролися за нову лікарню.

"І тільки в 2015-2016 році ситуація суттєво помінялась, була закуплена основна техніка на той момент, і ми робили все для того, щоб у повному обсязі відбувалося фінансування Охматдиту. Рік тому ми мали вже практично готову будівлю, і треба було робити все для того, щоб не зупинятись. Для того, щоб стало можливим це відкриття", - говорить Вікторія Сюмар.

Вона наголосила, що забезпечення медзакладу фахівцями і необхідним обладнанням – це задача уряду.

"Опікунська Рада НДСЛ "Охматдиту", до якої я маю честь належати, зазначає: нині відкриються лише 7 відділень із 21-го. Більше того, на жаль, вони укомплектовані медичним персоналом лише наполовину. Тому повноцінно працювати і лікувати дітей там не зможуть. Кабмін мав би негайно вирішити проблему із забезпеченням лікарів у лікарнях зі статусом "Національний". Також наголошуємо: решта 16 відділень нового корпусу запрацюють лише після закупівлі великої кількості медичної техніки на суму понад 1,2 млрд грн. Величезний виклик для влади - провести тендери з закупівлі максимально прозоро і чесно, а не заробляти на життях дітей", - зауважила Сюмар.

Вона закликала провести прозорий і публічний конкурс на посаду Головного лікаря лікарні. "Очолювати "Охматдит" має людина з баченням, як розвивати найсучаснішу українську лікарню, а не той, хто "забезпечить потрібні тендери", - застерігає народна депутатка.

За словами Сюмар, Опікунська ради також наполягає на доплаті медичним працівникам Національних закладів МОЗу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 29 липня, президент Володимир Зеленський разом із міністром охорони здоров'я Максимом Степановим відкрили другу чергу нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві.