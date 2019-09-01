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Віктор Шендерович
Віктор Шендерович
Російський опозиційний блогер, телерадіоведучий Всі статті автора

"Можем повторить" вместо "Никогда больше"

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80 лет назад началась Вторая мировая.

Сталинский СССР был прямым соучастником этого преступления ценой больше 50 миллионов жизней - и союзником гитлеровской Германии еще почти два года после начала бойни.

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Письмо милой хунте

"Можем повторить", звучащее сегодня из России, заплатившей самую большую цену за этот кошмар, - свидетельство тяжелой, рукотворной, смертельно опасной национальной амнезии.

Я бы закончил словами НИКОГДА БОЛЬШЕ, но это скорее пожелание или молитва, нежели уверенность.

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Автор
Віктор Шендерович Віктор Шендерович
Теми
Друга світова війна російська пропаганда
Тег
війна
Джерело
Джерело: Facebook Виктора Шендеровича
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Белый господин
Белый господин
Я не понял, в какой момент соучастник угробил 50 млн жизней своих граждан?
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Столько лет прошло, а матрасоёп усё зрадничает))
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