83 роки тому Сталін промовив фразу "Депутат – слуга народу"

Рівно 83 роки тому 11 грудня 1937 року, генсекретар СРСР Йосип Сталін виголосив фразу, яка згодом стала крилатою.

"Депутат має знати, що він слуга народу, його посланець у Верховну Раду", – сказав він, виступаючи з промовою на передвиборчому мітингу одного з округів Москви (1937 року Сталіна було висунуто кандидатом в депутати Верховної Ради СРСР).

Згодом слова "Депутат – слуга народу" розповсюдила радянська пропаганда, що доводять агітаційні плакати 50-х років.

Уже в наш час, у липні 2019 року про цю обставину нагадав керівник Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович, зазначивши, що саме радянський диктатор був автором гасла, яке в передвиборній гонці активно використовувала партія "Слуга народу" президента Володимира Зеленського.

Агітаційний плакат СРСР "Депутат – слуга народу" Facebook Володимира В'ятровича

Примітно, що один з плакатів, на яких акцентував увагу В'ятрович, 1954 року намалював однофамілець нинішнього президента України художник Борис Зеленський.

Як відомо, 1937 року відбулися перші вибори до Верховної Ради СРСР. Це було передбачено конституцією, прийнятою за рік до цього, в 1936 році.

Плакат СРСР "Депутат – слуга народу" авторства Бориса Зеленського Facebook Володимира В'ятровича

Крім того, що депутат має бути слугою народу, Сталін також у своїй промові 11 грудня 1937 року заявив, що обранця, "який звернув з дороги", громадяни мають право "прокатити на вороних". Тим часом, 1937 і 1938 роки стали періодом наймасовіших в СРСР репресій, який увійшов в історію під назвою "Великий терор".

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