80% населення Землі перехворіє на COVID-19 – лікарка

Тетяна Гайжевська Суспільство 07:01, 11.06.2020 Оновлено: 07:10, 11.06.2020

Протягом найближчих 2 років на коронавірус перехворіє 80% населення земної кулі.

Про це заявила в ефірі ObozTV лікар-педіатр Ганна Горбань. "Зупинити цей процес неможливо", – підкреслила вона.

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"Всі заходи, які ми називаємо карантинними, спрямовані тільки на те, щоб не мати коронавірус одночасно. Фактично це спроба зменшити навантаження на систему охорони здоров'я, виграти час, можливо, мати вакцинацію, можливо, мати ліки", – пояснила лікарка.

За її словами, в ситуації, що склалася людям, які відносяться до групи ризику – з хронічними захворюваннями, діабетом, захворюваннями нирок, серцево-судинної системи, у віці старше 65 років – рекомендується дотримуватися жорсткого карантинного режиму до появи вакцин.

80% населення Землі перехворіє на COVID-19

Як писав OBOZREVATEL, директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив про те, що масове зняття карантинних обмежень у багатьох країнах може призвести до виникнення другої хвилі коронавірусу.

У ВООЗ відзначили, що в Україні поступово стабілізується ситуація з епідемією COVID-19, однак ризик нових заражень як і раніше залишається високим.

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