80% не хочуть війни: волонтер розвінчав міф про фанатиків в ОРДЛО

На звільнених і тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей живуть однакові люди.

Як розповів в інтерв'ю "Обозревателю" координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв, настрої у людей на обох територіях одні й ті самі.

"Ніхто не хоче війни. На окупованих територіях є прошарок населення, 10-15%, яке бере активну участь у житті "молодих республік", яким це вигідно. Фанатиків там десь 1-2%. Тих, хто дійсно вірить у "русский мир", - розповів він.

За його словами, 80% людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, не хочуть війни.

"Навіть ті, хто в 2014-му "топив" за "русский мир", зараз його вже не хочуть, хочуть мирно жити в Україні. І це дуже важливо - те, що одурманені Росією 20-30% людей нарешті прозріли. Вони думали , що вхопили Бога за бороду і будуть жити в Росії, а зараз зрозуміли, що їх обдурили, що вони нікому не потрібні. Що другого Криму не відбудеться, а їх просто використали", - додав Кабакаєв.

Він додав, що більшість людей на Донбасі хоче повернутися в Україну.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Кабакаєв пояснив план Путіна в Україні.