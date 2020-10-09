Перехворіти на COVID-19 повинні 80% молоді, карантин вводити не можна, – лікар

Запровадження жорсткого карантину в Україні через епідемію коронавірусу на даний час є невірним рішенням, оскільки у населення повинен сформуватися колективний імунітет.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікар Олег Рубан. "Сьогодні найперше необхідно сформувати колективний імунітет за рахунок молоді до 30 років", – наголосив він.

За словами лікаря, жорсткий карантин навесні був цілком виправданою мірою і дав свої результати. Проте, в сьогоднішніх умовах, коли медицина знає набагато більше про коронавірус, слід забезпечити умови для створення колективного імунітету.

Так, на думку Рубана, зустріти COVID-19 має більша частина дітей, школярів і студентів. "Вони повинні зустрітися з цим збудником і сформувати колективний імунітет, який повинен сягати від 60% до 80%. Тоді ми побачимо зменшення агресивності збудника", – сказав він.

За оцінками лікаря, на даний час імунітет від коронавірусу набули близько 8-10% жителів столиці.

Повну версію бліцінтерв’ю з Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олег Рубан назвав умову, за якої місто Київ може бути віднесено до червоної зони з COVID-19.