Перехворіти COVID-19 повинні 80% молоді, карантин вводити не можна, – лікар
Замість жорсткого карантину Україні необхідно формування колективного імунітету від коронавірусу
Його повинні сформувати українці віком до 30 років
Наразі імунітет до коронавірусу має кожен десятий житель Києва
Запровадження жорсткого карантину в Україні через епідемію коронавірусу на даний час є невірним рішенням, оскільки у населення повинен сформуватися колективний імунітет.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікар Олег Рубан. "Сьогодні найперше необхідно сформувати колективний імунітет за рахунок молоді до 30 років", – наголосив він.
За словами лікаря, жорсткий карантин навесні був цілком виправданою мірою і дав свої результати. Проте, в сьогоднішніх умовах, коли медицина знає набагато більше про коронавірус, слід забезпечити умови для створення колективного імунітету.
Так, на думку Рубана, зустріти COVID-19 має більша частина дітей, школярів і студентів. "Вони повинні зустрітися з цим збудником і сформувати колективний імунітет, який повинен сягати від 60% до 80%. Тоді ми побачимо зменшення агресивності збудника", – сказав він.
За оцінками лікаря, на даний час імунітет від коронавірусу набули близько 8-10% жителів столиці.
Повну версію бліцінтерв’ю з Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Олег Рубан назвав умову, за якої місто Київ може бути віднесено до червоної зони з COVID-19.