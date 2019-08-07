"Потужний потік": що треба робити 8 серпня

У четвер, 8 серпня, почнеться новий "енергетичний рік".

В цей день рекомендується прокинутися на світанку, одягти світлий одяг з натуральної тканини, потанцювати або зробити легку пробіжку. Про це в блозі OBOZREVATEL розповіла астролог, експерт із ченнелінгу Ефа Форіна.

За її словами, період з 27 липня по 12 серпня астрологи називають "Воротами Лева". "У ці дні з космосу на Землю насувається потужний потік світла. Його пік випадає на 8 серпня".

Ранковий натюрморт, ілюстрація playcast.ru

"8 серпня бажано прокинутися на світанку, вийти на вулицю або на балкон, що виходить на схід, запалити свічку. Бажано бути в світлому одязі, що не заважає рухам, а в ідеалі – взагалі без нього. Підняти руки догори долонями в напрямку до сонця, зробити вдихи-видихи і провести дихальну медитацію. Якщо ви не можете проводити медитацію – не проблема, просто постійте на місці і спробуйте відчути цю енергію", – порадила Ефа Форіна.

Вона додала, що, обираючи прикраси, варто віддавати перевагу виробам зі світлим каменем, наприклад, з бурштином або з цитрином, і жовтим металом.

"День слід провести в спокійному радісному стані. Зустріти сонце, відчути потоки енергії. Можна покататися на каруселях, на гойдалках або просто потанцювати і зробити легку пробіжку. Так ми наповнимося енергією", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна розповіла про те, що астрологи виділяють на рік кілька щасливих днів, коли "все сходиться".

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