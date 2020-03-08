8 березня в Україні не буде святкувати кожен п'ятий: показове опитування

Міжнародний жіночий день мають намір святкувати 77% українців, 19% відзначати 8 березня не будуть.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 21-25 лютого 2020 року.
Порівняно з аналогічним опитуванням 2012 року, дещо зросла кількість тих, хто не святкує в цей день. Відносно більше таких респондентів на Заході країни, серед молодої і найстарших вікових груп. Серед чоловіків дещо більше респондентів, які мають намір святкувати 8 березня, ніж серед жінок.
- Для більшості опитаних (68%) свято 8 березня є хорошим приводом зробити приємне близьким жінкам. Відносно частіше альтернативу обирали молодь, жителі Сходу і Півдня.
- 11% вважають 8 березня звичайним днем (з 2013 року кількість таких респондентів зросла вдвічі). Це частіше жителі Заходу. Цікаво, що жінки (13%) поділяють твердження про звичайний день частіше, ніж чоловіки (8%).
- Лише 9% вважають це свято символом боротьби жінок за свої права, а 8% говорять про нього як про свято з радянського минулого. Останнє твердження ближче для респондентів старшого віку.
- Більшість опитаних (87%) не підтримують ідею скасування свята 8 березня (у 2012 році - 91%). Підтримують ідею - лише 9%, частіше на Заході (18%), в той час навіть тут більшість (73%) не підтримують таку ініціативу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, святкування 8 березня в Україні в останні роки породжує багато суперечок навколо себе.
У 2017 році Володимир В'ятрович, який на той час очолював Український інститут національної пам'яті, запропонував викреслити 8 березня зі списку офіційних вихідних в Україні. За словами В'ятровича, свято втратило своє первинне значення і перетворилося на день привітання жінок.
Однак відповідний законопроект, який розглядала Верховна Рада, народні депутати не підтримали.
Нагадаємо, згідно з історією свята 8 березня, в 1910 році відзначати Міжнародний жіночий день запропонувала Клара Цеткін з Соціал-демократичної партії Німеччини, щоб жінки могли заявити про себе, про свої проблеми, права та можливості.
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