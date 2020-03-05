Синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала, що в п'ятницю, 6 березня, в Україні буде тепло, а вже у Міжнародний жіночий день, 8 березня, погода зіпсується і підуть дощі.

Своїми розрахунками вона поділилася на сторінці у Facebook. "П'ятниця знову принесе в Україну неймовірно оксамитові градуси, хоч гладь їх, як кота – протягом дня +11...+16 градусів. Щоправда, на заході повітряна маса виявиться холоднішою, очікується +6...+12 градусів", – написала Діденко.

Серйозних опадів, за її словами, 6 березня в більшості областей України чекати не слід, бо переважатиме антициклонний характер погоди.

Погода на 8 березня в Україні: синоптикиня дала прогноз

У Києві також буде сухо, невеликий дощ Діденко прогнозує тільки вранці. Температура повітря буде +11...+13.

"У суботу, 7 березня, дощі почнуться в західних і північних областях України. 8 березня західне холодне повітря посунеться на північну частину України, тому там похолодає на 3-6 градусів. На решті території в неділю буде тепла погода", – поділилася Діденко.

Facebook Наталії Діденко

У Києві 7 березня, зазначила синоптикиня, почнуть збиратися вологі хмари, але ще буде тепло, а 8 березня у столиці погода очікується на любителя – підуть дощі і відчутно похолоднішає.

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