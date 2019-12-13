8 600 студентів з 51 ВНЗ підтримали всеукраїнський конкурс "Авіатор 2020"

12 грудня відбувся перший етап всеукраїнського студентського конкурсу "Авіатор 2020". Понад 8 600 студентів у 51 ВНЗ країни вирішували завдання з математики і фізики, показали знання технічних дисциплін, логічне мислення та ерудицію. За умовами змагання, на виконання завдань відводилося півтори години.

У масштабному всеукраїнському конкурсі "Авіатор" беруть участь студенти авіаційних і технічних спеціальностей. Проєкт організований Фондом Бориса Колеснікова, щоб підтримати талановиту молодь, створити майданчик для обміну ідеями та демонстрації перспективних бізнес-ідей (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Президент благодійного Фонду Борис Колесніков побажав юним авіаторам цікавого змагання й здорової конкуренції.

12 грудня відбувся перший етап всеукраїнського студентського конкурсу "Авіатор 2020" Фонд Бориса Колеснікова

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"Наш конкурс впевнено підбирається до десятирічної позначки, і за роки проведення він дав путівку в життя сотням фахівців: пілотам, диспетчерам, інженерам, конструкторам. У багатьох випускників вишів участь у фіналі або перемога в "Авіаторові" стали першим рядком в резюме, першим професійним досягненням. Викладачі по всій Україні підтримують проведення проекту, переживають за своїх студентів. Наш конкурс на сто відсотків виконує завдання зацікавити студентів їх майбутньою професією, мотивувати для навчання і розвитку вітчизняного авіапрома", – підкреслив Колесніков.

"Авіатор 2020" проходить в чотири відбіркових етапи і вимагає від учасників комплексної підготовки. У лютому конкурсантам належить пройти тестування з технічної англійської мови. У березні учасники підготують пропозиції щодо вирішення бізнес-кейсу.

У фіналі (квітень 2020 року) експертне журі оцінить студентські розробки, актуальні для авіакосмічної галузі. За словами викладачів, студенти готові представити свої проекти на суд експертів і вже продумують ідеї для фіналу.

"Я не вперше пробую свої сили в "Авіаторові". Але в цьому році вперше в першому турі конкурсу майже 9 тисяч хлопців доводять знання точних наук! Для мене участь у проєкті – можливість дізнатися, чого я вартий як майбутній фахівець. Простіше кажучи, можна отримати диплом і залишитися людиною, яка залежить від обставин, а можна докласти зусиль і подолати обставини. Завдяки "Авіатору" і поїздці на авіасалон студенти залишаються у професії, знаходять можливості для стажування, заводять зв'язки і створюють професійне співтовариство, І я вдячний Фонду Бориса Колеснікова за можливість рости і перевірити свої сили", – розповів конкурсант Андрій Горькавий.

Переможці "Авіатора 2020" вирушать у липні наступного року в Лондон, на світовий авіафорум Фарнборо.

Нагадаємо, цьогоріч конкурс "Авіатор" відбувається вдев'яте. За роки проведення він об'єднав понад 38 000 студентів з провідних вишів; 600 переможців ознайомилися з новітніми досягненнями галузі на міжнародних авіафорумах Ле Бурже у Франції і Фарнборо в Великобританії. Отриманий досвід молоді люди застосовують в Україні.

12 грудня відбувся перший етап всеукраїнського студентського конкурсу "Авіатор 2020" Фонд Бориса Колеснікова

12 грудня відбувся перший етап всеукраїнського студентського конкурсу "Авіатор 2020" Фонд Бориса Колеснікова

12 грудня відбувся перший етап всеукраїнського студентського конкурсу "Авіатор 2020" Фонд Бориса Колеснікова

12 грудня відбувся перший етап всеукраїнського студентського конкурсу "Авіатор 2020" Фонд Бориса Колеснікова

12 грудня відбувся перший етап всеукраїнського студентського конкурсу "Авіатор 2020" Фонд Бориса Колеснікова

12 грудня відбувся перший етап всеукраїнського студентського конкурсу "Авіатор 2020" Фонд Бориса Колеснікова

12 грудня відбувся перший етап всеукраїнського студентського конкурсу "Авіатор 2020" Фонд Бориса Колеснікова

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