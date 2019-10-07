"73% розтанули!" Забужко побачила переломний момент в українському суспільстві

Нинішні настрої українського суспільства говорять про те, що, попри політичні уподобання, більшість народу все ж твердо стоїть на тому, що Росія – агресор, якому не можна здаватися.

Про це на особистій сторінці у Facebook написала українська письменниця Оксана Забужко, посилаючись на результати соціологічного опитування "Рейтингу". Згідно з ним, 68% українців вважають, що Російська Федерація є агресором.

"Це, своєю чергою, означає повний національний консенсус у питаннях загрози незалежності країни ("Капітуляції ні!"). Це я до того, що, по-моєму, час забувати мем про "73%" (або 44%, або як хто вважає) – після підписання "відступу ЗСУ за формулою Штайнмаєра" ці 73% розтанули, як притчеве заяче сало", – зраділа письменниця.

Протести в Києві DW

Водночас, підкреслила вона, серед громадян України виявилося 23% тих, хто до Москви лояльний більше, ніж до Києва, і впевнений, що головний ворог української держави знаходиться саме в її столиці.

Забужко зазначила, що з цією частиною населення патріотам неможливо буде досягти взаєморозуміння у найближчому майбутньому. Адже такі люди є резидентами, а не справжніми громадянами своєї країни, і по справедливості не мали б мати права голосу.

"Можна сперечатися, багато це чи мало – коли в країні п'ята частина населення за своїм світоглядом "негромадяни". Але зараз важливо зрозуміти: 68% проти 23% – цілком достатня пропорція, щоб перешкодити охочим віддати ворогу на заклання нашу землю і наших людей" , – оптимістично підсумувала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 жовтня небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст.

Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

А учасники віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Активісти оголосили вимоги до влади, зокрема – відставка глави ОПУ Андрія Богдана.

Той заявив, що учасники акції "Ні капітуляції" в Києві прийшли туди за гроші.

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