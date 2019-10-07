Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"73% розтанули!" Забужко побачила переломний момент в українському суспільстві

3.6т Читати матеріал російською

Нинішні настрої українського суспільства говорять про те, що, попри політичні уподобання, більшість народу все ж твердо стоїть на тому, що Росія – агресор, якому не можна здаватися.

Про це на особистій сторінці у Facebook написала українська письменниця Оксана Забужко, посилаючись на результати соціологічного опитування "Рейтингу". Згідно з ним, 68% українців вважають, що Російська Федерація є агресором.

"Це, своєю чергою, означає повний національний консенсус у питаннях загрози незалежності країни ("Капітуляції ні!"). Це я до того, що, по-моєму, час забувати мем про "73%" (або 44%, або як хто вважає) – після підписання "відступу ЗСУ за формулою Штайнмаєра" ці 73% розтанули, як притчеве заяче сало", – зраділа письменниця.

Новини
"Мова про Україну": Бірюков заговорив про новий Майдан

Протести в Києві

Протести в Києві

DW

Водночас, підкреслила вона, серед громадян України виявилося 23% тих, хто до Москви лояльний більше, ніж до Києва, і впевнений, що головний ворог української держави знаходиться саме в її столиці.

Забужко зазначила, що з цією частиною населення патріотам неможливо буде досягти взаєморозуміння у найближчому майбутньому. Адже такі люди є резидентами, а не справжніми громадянами своєї країни, і по справедливості не мали б мати права голосу.

"Можна сперечатися, багато це чи мало – коли в країні п'ята частина населення за своїм світоглядом "негромадяни". Але зараз важливо зрозуміти: 68% проти 23% – цілком достатня пропорція, щоб перешкодити охочим віддати ворогу на заклання нашу землю і наших людей" , – оптимістично підсумувала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 жовтня небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст.

  • Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

  • А учасники віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Активісти оголосили вимоги до влади, зокрема – відставка глави ОПУ Андрія Богдана.

  • Той заявив, що учасники акції "Ні капітуляції" в Києві прийшли туди за гроші.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Акції протесту в Києві
Особа
Оксана Забужко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
10
7
Смішно
18
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
вот поэтому выход ,или всеобьемлещая федерализация,или развал по частям.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Олексий Юлия
Олексий Юлия
Свинорусы-окупанты шо вы здесь делаете,вон от сюда.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
руденко евгений
руденко евгений
не хочется комментировать, когда фарион с забужкой вещают: бред и разжигание межнациональной вражды. К сожалению уголовная статья абсолютно не работает, а жаль...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel