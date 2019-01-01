7 цікавих фактів про Степана Бандеру

Особистість провідника ОУН-УПА Степана Бандери через 110 років від дня його народження досі розбурхує уми багатьох націй, а російські пропагандисти використовують його ім'я для маніпуляцій думкою суспільства.

OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про життя героя України, який залишив яскравий відбиток в історії країни.

1. Бандера не ходив в школу.

За часів його дитинства проходила Перша світова вона, а школи в селах тоді не працювали. Хоча в 10 років він все ж вступив в Стрийську гімназію, а через чотири роки вже давав сам лекції.

Молодий Степан Бандера

2. Бандеру близько 10 разів затримувала поліція до першого арешту в 1934 році.

Він був студентом, якого затримувала поліція при облави. Уникнути серйозних наслідків допомагали акторські здібності. У 1931 році, наприклад, коли в центрі Львова був застрелений поліцейський донощик Євген Бережницький, Бандеру затримали разом з сотнями українських студентів.

3. Бандера мав відмінну фізичну підготовку.

Він дуже старанно підходив до фізкультури: займався плаванням, стрибками у воду, обливався холодною водою, грав у баскетбол і катався на лижах. Більш того, Бандера кожен день багато ходив пішки і бігав.

4. Бандеру засудили до двох довічних ув'язнень поляки, коли йому було 27 років.

Поляки вели два гучних процеси, які назвали "справою Бандери і товаришів". Це було в 1935-1936 роках. Розслідувалася підпільна діяльність. В результаті Бандеру засудили до смертної кари у Варшаві, яку замінили довічним. А у Львові він отримав ще один довічний термін. Коли Бандеру ввели до зали суду, підсудні вітали його, піднявшись: "Слава Україні!".

5. Гроші на втечу з в'язниці дала діаспора у США.

У 1938 році в Роттердамі радянський агент убив провідника ОУН Євгена Коновальця. Бандера знаходився у в'язниці міста Вронкі. Роман Шухевич тоді організував втечу, на що 50 тис. злотих виділила українська діаспора в США.

6. Бандера був невисокого зросту, а також володів кількома мовами.

В одному з документів, складених під час арешту, говорилося: "зріст-159 см; фігура щупла; волосся густе, темні; зачесане вгору, обличчя бліде; лоб високий, а очі блакитні; брови гладкі, чорні, ніс малий, простий; вуха малі; губи середні, його зуби здорові, але три відсутні; підборіддя вузьке; руки малі; постава і хода прості; вимова нормальна; володіє польською, німецькою та російською мовою; грамотність вища; власноруч підпис українською мовою".

7. Бандера сидів у концтаборі.

У січні 1942 року Бандеру відправили в націстскоій концтабір Заксенхаузен. Більшу частину його сім'ї репресували під різними приводами і комуністи, і німці. Брата Богдана розстріляли в Херсоні, у Львові – брата дружини. Тещу стратили, а НКВД розстріляли батька. Двох сестер Володимиру і Оксану вивезли в Сибір.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 січня в Україні святкують 110-річчя від дня народження провідника ОУН-УПА Степана Бандери.