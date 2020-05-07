600 тисяч за інвалідність, смерть – 1,5 млн: Рада готує нові виплати медикам із COVID-19

У четвер, 7 травня, Верховна Рада розгляне законопроєкт, який удосконалить страхування медиків від коронавірусу COVID-19.

Проєкт закону N3376-1 передбачає, що медпрацівники, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до учасників бойових дій та отримують такі ж виплати. Про це у Facebook повідомила "слуга народу" Галина Янченко.

COVID-19 в Україні

"У разі встановлення групи інвалідності для медпрацівника внаслідок зараження СOVID-19 уряд виплачуватиме компенсацію в розмірі 300 прожиткових мінімумів (600 тисяч грн). Виплати сім'ї медичного працівника в разі летального результату становитимуть 750 прожиткових мінімумів (1,5 млн грн)", – повідомила нардепка.

Крім виплат, на членів сім'ї поширюватимуться інші соціальні гарантії, які мають сім'ї загиблих військових.

Янченко додала, що норма законопроєкту була внесена в закон про зміни до бюджету України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві медики, які протестували через відсутність обіцяних премій за роботу з коронавірусними хворими, отримали доплату за все в 100 гривень.