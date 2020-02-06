6 заповідей Йосипа Бродського

Уривок зі знаменитої промови Йосипа Бродського, яку він виголосив на стадіоні в грудні 1988 року перед випускниками університету Мічігану. Тоді критики порахували її "недоречною", "політично некоректною", а дехто примудрився побачити в ній навіть расизм. Але Бродський – поза упередженнями, часом і простором, пише Adme.ru.

1. Зосередьтеся на точності вашої мови. Намагайтеся розширювати свій словник і поводитися з ним так, як із вашим банківським рахунком. Приділяйте йому багато уваги і намагайтеся збільшити свої дивіденди.

Мета в тому, щоб дати вам можливість виразити себе якомога повніше і точніше. Одним словом, мета – ваша рівновага. Бо накопичення невимовленого, невисловленого належним чином може привести до неврозу.

Йосип Бродський Pinterest

Щоб цього уникнути, не обов'язково перетворюватися в книжкового хробака. Треба просто придбати словник і читати його кожен день, а іноді – і книги віршів. Вони досить дешеві, але навіть найдорожчі серед них коштують набагато менше, ніж один візит до психіатра.

2. Намагайтеся бути добрими до своїх батьків. Якщо це звучить занадто схоже на "Шануй батька твого і матір твою", то прошу вибачення. Я лише хочу сказати: намагайтеся не повставати проти них, бо, по всій імовірності, вони помруть раніше вас, так що ви можете позбавити себе принаймні від цього джерела провини, якщо не горя.

Якщо вам необхідно бунтувати з усіма цими "я-не-візьму-у-вас-ні-гроша", бунтуйте проти тих, хто не настільки легко ранимий. Батьки – занадто близька мішень (так само, втім, як брати, сестри, дружини або чоловіки). Дистанція така, що ви не можете промахнутися.

3. Намагайтеся не занадто покладатися на політиків. Не стільки тому, що вони нерозумні або безчесні, як найчастіше буває, але через масштаб їх роботи, який занадто великий навіть для найкращих серед них. Вони можуть дещо зменшити соціальне зло, але не викорінити його. Яким би істотним не було поліпшення, з етичної точки зору воно завжди буде дуже малим, тому що завжди будуть ті, – хоча б одна людина, – хто не отримає вигоди від цього поліпшення.

Світ недосконалий. Золотого століття ніколи не було і не буде. У світлі цього – або, скоріше, в темряві – ви повинні покладатися на власне домашнє куховарство, тобто керувати світом самостійно. Але навіть у межах вашого власного пирога ви повинні приготуватися до того, що вам, імовірно, доведеться покуштувати в рівній мірі і подяки, і розчарування.

4. Намагайтеся бути скромними. Уже й зараз нас занадто багато – і дуже скоро буде набагато більше. Це видирання на місце під сонцем обов'язково відбувається за рахунок інших. Те, що вам доводиться наступати комусь на ноги, не означає, що ви повинні стояти на їх плечах. Так що, якщо ви хочете стати багатими, або знаменитими, або і тим, і іншим, – у добрий час, але не віддавайтеся цьому цілком.

Завжди пам'ятайте, що поруч із вами завжди хтось є – ближній. Ніхто не просить вас любити його, але намагайтеся не надто його турбувати і не робити йому боляче. Насамкінець, постарайтеся пригадати, з якого далека – від зірок, із глибин Всесвіту, можливо, з її протилежного кінця – прийшло прохання не робити цього, так само, як і ідея полюбити ближнього, як самого себе.

Йосип Бродський Sipa Press / Fotodom

5. Всіляко уникайте приписувати собі статусу жертви. Яким би огидним не було ваше становище, намагайтеся не звинувачувати в цьому зовнішні сили: історію, державу, начальство, расу, батьків, фазу місяця, дитинство, несвоєчасну висадку на горщик – меню обширне і нудне.

У момент, коли ви покладаєте провину на щось, ви підриваєте власну рішучість що-небудь змінити і збільшуєте вакуум безвідповідальності, який так люблять заповнювати демони і демагоги, бо паралізована воля – не радість для ангелів.

Взагалі, намагайтеся поважати життя не тільки за її принади, а й за її труднощі. Вони складають частину гри, і добре в них те, що вони не є обманом. Щоразу, коли ви в розпачі або на межі відчаю, коли у вас неприємності або труднощі, пам'ятайте: це життя говорить із вами єдиною добре їй відомою мовою.

6. Умійте прощати. Світ, в який ми вступили, не має доброї репутації. Це не миле містечко, як ви незабаром виявите, і я сумніваюся, що він стане набагато приємнішим на той час, коли ви його покинете.

Однак це єдиний світ, який є в наявності: альтернативи не існує, а якщо б вона й існувала, то немає гарантії, що вона була б набагато краща за цю. Тому намагайтеся не звертати уваги на тих, хто спробує зробити ваше життя нещасним. Таких буде багато – як в офіційній посаді, так і самопризначеної.

Те, що роблять ваші вороги, набуває свого значення або важливості від того, як ви на це реагуєте. Тому промчіться крізь або повз них, як якщо б вони були жовтим, а не червоним світлом. Так ви позбавите клітини вашого мозку від марного порушення. Перемкніть канал: ви не можете припинити мовлення цієї мережі, але в ваших силах принаймні зменшити її рейтинг.

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