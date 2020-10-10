Перейти з російської на українську – то як вперше в житті зготувати борщ. Кортить так, що аж піднебіння свербить, але страшно. Видихайте. Все буде ок, бо я дам вам стартовий рецепт (сам його юзав три роки тому, коли тільки вчився публічно розмовляти українською). Ви почніть потроху, а там все як поллється, як закипить, шо нехай оточення ховається в жито, бо вас вже не зупинити.

1. Якщо ваші рідні розмовляють російською, то в їхньому колі не намагайтеся перейти на українську. Не ламайте себе, якщо вам ніяково. Але з новими людьми розмовляйте українською (вони не мають вашого сформованого образу, нічого від вас не очікують, тому з ними буде легше спілкуватися рідною мовою).

2. Коли сідаєте в таксі/підходите на касу/заходите в якийсь заклад, то кажіть не "здравствуйтє", а "добридень/вітаю".

3. Фейсбучик та інстаграмчик ведіть українською.

4. Свої публічні виступи робіть українською.

5. Нотатки в телефоні пишіть теж рідною мовою (можете ващє перевести свій мобільний на українську, він же смарт, тому все зрозуміє).

6. Коли говорите і не знаєте, як якесь слово буде українською, то не паритеся та вимовляєте його російською. Потім погуглите, якшо що. Не заганяйтеся від думки, що хтось подивиться на вас косо. Краще говорити українською з помилками, старатися та виправлятися, аніж російською через те, що страшно.

Лише 6 пунктів, і 50% вашого життя зміниться. А все інше – справа часу. Не забудьте поділитися дописом з друзями, раптом їм теж треба. Цьом.