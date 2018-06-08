УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

5000 українців на ЧС-2018: Генштабу запропонували, як діяти

1.6тЧитати новину російською

Співзасновник і партнер громадської дослідницької платформи Quantum Future Lab Денис Семенов дав Генеральному штабу Збройних сил України кілька порад до Чемпіонату світу з футболу.

"Маю лайфхак для Генштабу. У прес-релізі об‘явити 5000 осіб, які з України поїхали на чемпіонат світу у мордор - такими, що знаходяться на дійсній військовій службі у Зброних силах Украіни", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Другим пунктом Семенов запропонував додати, що з цих людей розпорядженням командування створено особливу мотопіхотну диверсійно-розвідувальну бригаду.

Новини
Якщо Донбас "запалає": названа зв'язок ЧС і війни

"Вказати, що зазначеній бригаді поставлені завдання по відпрацюванню бойових дій на території супротивника. Насолоджуватися спостереженням. Гібрид - то гібрид", - резюмував Семенов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка політв'язня Романа Сущенка застерегла українців перед поїздкою на ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктЧС-2018
Особа
Денис Семенов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги