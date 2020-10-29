500 мільйонів у всьому світі залишилися без роботи: названо розв'язання проблеми

1. Факти і статистика

Скільки реально людей втратили роботу або отримують урізаний дохід? Цифри показників падіння економіки сильно не відповідають офіційній безробіттю. Причому в усьому світі. Міжнародна організація праці (ILO) заявляє про втрату 500.000.000 робочих місць на тлі першої хвилі COVID-19, а друга тільки починається! Тобто це близько 1/4 всього працездатного населення. А офіційна статистика з безробіття не перевищує 8%!

І українців серед них, за багатьма оцінками, може бути понад 500 тисяч людей!

2. Причини

Політики й економісти всього світу зіткнулися з незвичною страшною загрозою. І виявилися не готовими дати адекватну відповідь. Субсидії населенню і бізнесу – уже понад 12 трильйонів доларів, виплачені в Євросоюзі і США, тільки тимчасово призупинили процес руйнування світової економіки. Але гроші закінчуються навіть у багатих країнах. Це несе чергову хвилю безробіття й зубожіння людей. Звичайно, політики не хочуть визнавати свою неспроможність.

Часто використовують надумані, навіть фейкові виправдання бездарному антикризовому управлінню. Вони маніпулюють свідомістю за допомогою пропаганди, роздмухують псевдопатріотичні й соціальні конфлікти для відвернення масового невдоволення в інше русло. Цим пояснюється й величезна різниця в оцінці безробіття.

Крім того, дохід працевлаштованих людей упав щонайменше на 10%. Це, так би мовити, "середня температура по палаті". Насправді в когось залишилося 50% і менше!

Водночас ті, хто зберіг своє місце, зазвичай не протестують і не заявляють про свої проблеми, не реєструються в органах зайнятості. Їм ще є, що втрачати! Вони намагаються проявити лояльність роботодавцю, щоб не опинитися на вулиці. Також не враховують студентів і тих, хто у вимушеній відпустці. Вони теж за межею статистики.

3. Розв'язання проблеми від держав

Розвинені економіки допомагають своїм працівникам дотаціями й "вертолітними грошима", бізнесу – податковими та кредитними канікулами. Ці фантастичні вливання грошей дали тимчасову можливість оживити споживчий попит і підтримали виробництво. В ЄС близько 65 000 000 працівників отримали підтримку держави, у США – 80 000 000.

Але, як виявилося, це лише відстрочило подальше падіння. Як аспірин під час коронавірусу (вибачте за порівняння!) – це не лікує саму хворобу.

Друга хвиля, яка виявляється не менш згубною, зруйнувала надії на відновлення.

У країнах пострадянського простору менше можливостей для віддаленої роботи, більше зайнятих у тіньовому секторі, де немає соціальних гарантій. Ресурси державної підтримки мізерні та розкрадаються корупціонерами. До речі, служба зайнятості в Україні традиційно – одна з найбільш хлібних для чиновників!

Економісти Allianz дають різницю в статистиці реального та офіційного безробіття в країнах, що розвиваються, і відсталих країнах – 15%.

Люди, які проживають у країнах із відсталою або перехідною економіках – наприклад Україна – найбіднішій країни Європи з доходом на душу населення, порівняно з країнами екваторіальної Африки (за даними МВФ), не можуть сподіватися на державу зі зрозумілих причин. Жодні дотації їм не світять!

Тож згадаймо давню істину: ПОРЯТУНОК ПОТОПЕЛЬНИКІВ – СПРАВА РУК САМИХ ПОТОПЕЛЬНИКІВ!

4. Рішення від нас

Для нас залишається сподіватися на себе і на що формується в останні роки громадянське суспільство.

Що зробити особисто для себе, своєї сім'ї і, побічно, для економіки своєї країни? Треба діяти! Коли? Уже вчора! Стати конкурентоспроможним на ринку праці, який скорочується, заробляти максимально ефективно, використовуючи свої знання і вміння.

Проведіть уявну ревізію своїх талантів і корисних навичок. А ще краще – сядьте і запишіть їх. Може уроки гри на віолончелі, якими вас мучили в дитинстві, нарешті стануть у пригоді? А новаторські розробки у вашій професії, які проігнорувало начальство, оцінять в іншому місці? Коли в будинку закінчуються гроші – завжди знайдеться "заначка".

Для цього є прекрасна можливість виставити все це на продаж на ринку знань і умінь – в інтернеті. Є навіть спеціальний термін – MarketPlace для спеціального майданчика, де це все можна зручно розмістити та найкращим способом продати. Багато людей до вас стали успішними експертами, запустили свої курси.

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