"43 роки в Україні, платіжки прочитати не можуть!" Журналістка закликала лікувати розумово-відсталих "захисників російської мови"

Людей, які тривалий час проживають в Україні, але не володіють державною мовою, потрібно не жаліти, а лікувати як розумово-відсталих.
Таку думку висловила в Facebook журналістка Олена Риковцева, коментуючи абсурдні історії, поширювані на одному з українських телеканалів, про те, що російськомовні люди не можуть прочитати навіть платіжки українською.
Зокрема, в повідомленні нікого Ігоря було написано: "Татові 79 років, мамі - 78 років! В Україні живуть з 1976 року. Люблять Україну, але не знають української! А платіжки за газ на українській! Як їм бути? Подумайте про людей!".
"Ви мене ще раз вибачте, але людей, які в Україні живуть 43 роки, починаючи зі своєю цілком ще молодості, і не здатні прочитати платіжку українською, їх треба не те, що жаліти, їх треба полікувати, причому давно. Тобто вони в своєму ток-шоу повинні не закон про мову обговорювати, вони повинні обговорювати стан медичної допомоги страждаючим розумовою відсталістю", - написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська письменниця Лариса Ніцой жорстко розкритикувала законопроект про мову, назвавши його обманом.
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