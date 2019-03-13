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"43 роки в Україні, платіжки прочитати не можуть!" Журналістка закликала лікувати розумово-відсталих "захисників російської мови"

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Людей, які тривалий час проживають в Україні, але не володіють державною мовою, потрібно не жаліти, а лікувати як розумово-відсталих.

Таку думку висловила в Facebook журналістка Олена Риковцева, коментуючи абсурдні історії, поширювані на одному з українських телеканалів, про те, що російськомовні люди не можуть прочитати навіть платіжки українською.

Зокрема, в повідомленні нікого Ігоря було написано: "Татові 79 років, мамі - 78 років! В Україні живуть з 1976 року. Люблять Україну, але не знають української! А платіжки за газ на українській! Як їм бути? Подумайте про людей!".

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"43 роки в Україні, платіжки прочитати не можуть!" Журналістка закликала лікувати розумово-відсталих "захисників російської мови"

"Ви мене ще раз вибачте, але людей, які в Україні живуть 43 роки, починаючи зі своєю цілком ще молодості, і не здатні прочитати платіжку українською, їх треба не те, що жаліти, їх треба полікувати, причому давно. Тобто вони в своєму ток-шоу повинні не закон про мову обговорювати, вони повинні обговорювати стан медичної допомоги страждаючим розумовою відсталістю", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська письменниця Лариса Ніцой жорстко розкритикувала законопроект про мову, назвавши його обманом.

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Тема
Мовний скандал
Особа
Олена Риковцева
Місце
Україна
Теги
російська моваукраїнська мова
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
большинство НОРМАЛЬНЫХ людей приезжая в другую страну первым делом учат язык но для кацапа это западло так что учите язык или уе в парашу
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Файбер Моня
Файбер Моня
Украина в силу объективных исторических обстоятельств является билингвическим государством. И не стоит нашим бандеровским нацистам из этого делать трагедию. Украинский язык более схож с русским языком, чем с польским и уж совсем не схож с турецким (не смотря на обилие тюркизмов). Это, а также общая вера и история, предопределили тот политический выбор, который совершил Великий Гетман Богдан Хмельницкий. Создав условия для ЦИВИЛИЗОВАННОГО сосуществования украинского и русского языков, как двух государственных, подобно тому как это сделано в Финляндии, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других странах, Украина сможет, по-настоящему, считаться подлинно ЕВРОПЕЙСКИМ и ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ государством.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Файбер Моня, ты бы еще Германии предложил сделать идиш вторым государственным из-за схожести.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
На "дермове" не создано НИЧЕГО ни в науке, ни в культуре. Нет НИ ОДНОГО мовнюка - Нобелевского лауреата ни в одной номинации. А вот на бытовом уровне ВСЕ живущие на Украине украинский язык знают. ПАУСТОВСКИЙ О РАЗЛИЧИЯХ "ДЕРМОВЫ" И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА: "Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык - довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков. И блестящий, действительно жемчужный, как зубы задорных молодиц, острый, поющий, народный язык Украины отступил перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты и в тихие деревенские левады. Там он и прожил "тишком" все тяжелые годы, но сохранил свою поэтичность и не позволил сломать себе хребет." :-)))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Трубицын Александр, это говорит только о притеснении украинского языка в России и СССР. Кстати, русских ученых, которые известны за пределами СССР тоже по пальцам можно пересчитать: Павлов, Менделеев, Капица... Например, нет ни одной физической величины или константы, названной именем русского.
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