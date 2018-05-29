+40: синоптик уточнила прогноз по спеці в Україні

Україна разом з усією Європою в найближчі дні зануриться в спеку, при цьому опадів в країні не передбачається.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Європа, до північних країв, завтра зануриться в тепло і навіть спеку. Тільки Іспанія та Португалія, на радість пішохідним туристам, виявиться на відкритому повітрі. В Україні також буде тепло або дуже тепло", - пише вона.

Так, 30 травня протягом дня в Україні очікується +25... +29 градусів. Теплим буде Захід, а ось Схід стане трохи свіжіще: +22... +24 градуси.

"Без дощу. Хіба якісь хмари пролетять по західним областям і над Чернігівщиною", - уточнила Діденко.

У Києві 30 травня буде сухо і тепло, максимальна температура повітря складе +28 градусів.

"У кого на домашніх термометрах буде +40 градусів - не лякайтеся, це тільки температура розігрітого скла вашого заоконного термометра. Довіряйте професійним методам, а й власне чуття не відкидайте. Головне, щоб було комфортно", - написала синоптик.

Нагадаємо, раніше синоптик дала прогноз погоди на початок тижня .