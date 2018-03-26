4 роки війни на Донбасі: названо число загиблих бійців Нацгвардії

У зоні військового конфлікту на сході України за 4 роки бойових дій загинули 212 бійців Національної гвардії України, ще майже 800 отримали поранення.

Про це під час промови, приуроченої до Дня Нацгвардії, повідомив президент Петро Порошенко.

"За час проведення антитерористичної операції 794 бійця Нацгвардії отримали поранення. Четверо з тих хлопців - 212 героїв, що загинули - отримали високе звання...", - сказав Порошенко.

Також президент згадав чотирьох військовослужбовців НГУ, загиблих в результаті бійки під стінами Верховної Ради України в серпні 2015 року.

"Ми завжди будемо пам'ятати 4 патріотів-гвардійців, які на площі Конституції віддали своє життя за мир і спокій українських громадян", - зазначив він.

Петро Порошенко додав, що 182 військовослужбовців Нацгвардії посмертно удостоєні державних нагород. Троє з них удостоєні найвищої - Герой України.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня в Миколаєві пройшла церемонія прощання з легендарним льотчиком, Героєм України, а останнім часом в.о генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владиславом Волошиним.