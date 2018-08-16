+36 і сильні грози: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

Атмосферний фронт, який напередодні пройшовся по Києву потужною зливою і грозою, все ще залишається над територією України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що 16 і 17 серпня дощі з грозами ще пройдуть у західних і північних областях, де очікується, що повітря прогріється до +24... +29 градусів.

Водночас на півдні і сході України і в більшості центральних областей утримається дуже висока температура і суха сонячна погода з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки до +30... +36 градусів.

У Києві у п'ятницю, а також на вихідних 18-19 серпня, залишається ймовірність грозових дощів.

"Температура повітря у столиці вже стала милосерднішою. У найближчі дні максимально буде не вище +30, в денні години десь в межах +26... +28 градусів", - уточнила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, починаючи з четверга і до кінця тижня у столиці щодня будуть опади, а температура повітря знизиться на кілька градусів.