Різна влада була в Україні, але, щоб так безсоромно куражитись, тролити власний народ, насміхатися, вивищуватись і не відчувати під ногами землю...

Вони усім своїм виглядом (навіть зовнішнім, мовляв, я можу собі дозволити у розстібнутій сорочці з підкоченими рукавами, бо мені так кайфово, а ви партесь у костюмах, бо слабо до мене на зустріч у шортах!), заявами і вже діями дають зрозуміти, що за ніщо мають не лише своїх новообраних депутатів, а усіх українців. Особливо тих (назвемо їх наївними людьми), які щиро проголосували за Голобородька на велосипеді.

А традиційні медіа нова влада, звісно, не любить, бо традиційні медіа задають традиційні у будь-якому цивілізованому суспільстві запитання. Тобто незручні. Звичайно, комфортніше спілкуватися через Інстаграм. Це коли "гра в одні ворота".

Знайомий з Ужгорода, дуже впливовий там чоловік, був присутній на зустрічі з Зеленським під час незабутнього візиту президента на Закарпаття. То цей чоловік мені розповів, що їх одразу попередили, щоб президента не "вантажили", бо "дуже втомився". Тим часом втомлений президент не вилазив зі свого телефону. Мій знайомий якимось дивом побачив, що Зеленський "сидів" на своїй сторінці в Інстаграм, передивлявся свої фото (мабуть, рахував лайки і перечитував захоплюючі коментарі).

Але навіть у скандальній заяві Богдана про традиційні ЗМІ, які "слугам" не потрібні, і без яких вони виграли вибори, він, м’яко кажучи, злукавив. Бо без важкої артилерії 1+1 вони б вибори не виграли. А куди вже традиційніше, ніж 1+1?!

Тож, слуги народні, зарубайте собі на носі: традиційні ЗМІ вас породили, вони вас і поховають. Ще жоден політик, який посварився з медіа, добре не закінчив.

Вивчайте повчальну історію злету і падіння Любомира Буняка. Був у Львові такий мер, який у всіх своїх бідах звинувачував журналістів. Був і недобув…

P.S. Судячи з відеоролика, де Богдан безцеремонно забирає Зеленського від журналістів у Трускавці, які запитують його про фейкову відставку голови ОП, президент у нас не Зеленський, а Богдан. Бо виглядає, що Зеленський — не маріонетка Коломойського, а маріонетка маріонетки Коломойського.

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