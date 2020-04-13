300% зарплати медикам: глава МОЗ дав гучну обіцянку

На наступному засіданні уряду, яке відбудеться у середу, 15 квітня, буде вирішено питання щодо надбавок у 300% медикам, які задіяні у лікуванні хворих на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції у понеділок, 13 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

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За його словами джерелом додаткових коштів для медпрацівників стане медична субвенція, яка уже перерахована у регіони.

"Хочу заспокоїти наших медичних працівників: це питання врегульовано", – зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, 31 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробили механізми додаткового фінансування лікарів, зокрема, тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що лікарям, задіяним у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19, будуть виплачувати підвищену зарплату – до 200%.