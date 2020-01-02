30 чоловіків і домогосподарка: в новорічній промові Зеленського знайшли сексизм

У новорічному зверненні до народу президент України Володимир Зеленський 30 разів вжив різні терміни в чоловічому роді, тоді як жінка була згадана лише раз та й то в ролі домогосподарки.

На цей нюанс звернула увагу у статті для Texty.org журналістка, викладачка НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського Юлія Дукач (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Під час новорічної промови президента я рахувала. Рахувала, скільки жінок він згадає у своєму умовному переліку таких різних українців. А назвав він чимало. Адвокат, сангвінік, той, хто платить податки, агроном – всього близько 30 персонажів. Всі такі різні і такі... чоловіки. І серед них лише одна жінка. І знаєте хто вона? "Звичайна домогосподарка", – дорікнула вона сексизмом главі держави.

"Я б закрила на це очі і вирішила, що Володимир Зеленський просто не полюбив іще фемінітіви. А говорячи "той, хто платить податки", просто мав на увазі і чоловіків, і жінок. Однак навіщо тоді у своїй промові двічі дискримінувати чоловіків, які не мають постійної роботи і ведуть домашнє господарство? І навіщо згадувати жінок тільки як домогосподарок?" – додала Дукач.

Журналістка також зазначила, що коли Зеленський ще був коміком, то у своїх шоу неодноразово культивував сексистські штампи і кліше. Крім того, вона пригадала президентові його скандальну обмовку про те, що українки можуть претендувати на звання "туристичного бренду".

Володимир Зеленський

"Але зараз хочеться лише одного: нагадати чинному президенту, що відсоток жінок в Україні значно вищий, ніж відсоток актрис у шоу "95 квартал". І що українські жінки так само, як і чоловіки, мають професію і політичну позицію. А з кінця травня і повне право чути маленькі суфікси в назвах своїх професій. Замість післямови: ми "однаково радіємо народженню первістка. І не важливо, хлопчика чи дівчинки". І не важливо, чоловік ти чи жінка, ти хочеш знати, що існуєш для чинного президента країни не тільки в ролі домогосподаря (ки)", – потролила журналістка президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у червні Зеленський, виступаючи на найбільшому у світі кампусі стартапів Station F у Франції, заявив, що в Україні дуже красиві жінки і зарахував їх до численних "брендів" країни нарівні з кухнею, туризмом і промисловістю.

Його слова розлютили громадськість, і президенту пригадали скандальну фразу утікача Януковича, який запрошував іноземців в Україну, щоб побачити, як у спеку роздягаються жінки.

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