3+3=! Вчені розкрили формулу успіху. Хочете дізнатися, чого не вистачає кожному з нас?

Як прикро, коли прекрасний експерт, справжній знавець своєї справи, створює провальний курс або блог!

Це часто буває з початківцями - за статистикою лише один з 20-ти стартів відразу стає успішним. Незнання законів, за якими працює механіка успіху інтернет проектів, як то кажуть, не звільняє від відповідальності (смайл)

Є результати дослідження "формула успіху"

Успіх - це функція:

Y = f (X) + E, де

X = K1 + K2 + ... + K5 + X1 + ... +. Xn,

де

К1 & quot; правильний & quot; вибір теми курсу;

К2-відношення до навчання;

К3-самоорганізація

К4-технічні можливості платформи для супроводу навчання

К5-вибір формату взаємодії

Х1-Хn-особисті характеристики експерта

і Е -унікальна складова, яка може проявити себе.

Сподіваюся, вам тепер все зрозуміло?

А якщо не дуже, то по-простому: кожен штурман знає, що курс корабля прокладають з кінцевої точки маршруту, з мети, куди він пливе.

Точно також, починаючи курс, ви точно повинні розуміти:

Для чого ВИ це робите, яка МЕТА у курсу?

Хто ваші учні і навіщо ІМ це потрібно?

Почати створення курсу після того, як прийняли рішення, - потрібно з вибору ЦІЛІ. звідси логічно з'явиться ТЕМА курсу і його ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ - Трійка коней, яка несе ваш курс до успіху!

А вибір ФОРМАТУ, МІСЦЯ і МЕТОДУ - це дуже важливі, але вторинні пункти, вони визначаються першими трьома.

3 + 3 = Формула успіху

І дуже важливо - не кидати розпочату справу, навіть якщо перший досвід розчарував.

Як казав дідусь Конфуцій - "Якщо мета здається недосяжною, не міняйте мета, міняйте дії!"

Якщо ви вже зважилися почати нову справу - це говорить багато про особу.

"Під лежачий камінь коньяк не тече!" - кажуть податкові інспектори (смайл). Ви-то вже точно не лежачий камінь! Так що головне - перший крок вже зроблений. Тепер треба озброїтися знаннями і продовжувати шлях до успіху.

А коли він прийде (не сумнівайтеся!), Не зупиняючись йдіть далі. Для цього потрібно вже зараз скласти план розвитку вашого курсу на майбутнє. Або запуск нового.

За той-же статистиці - 89% блогерів і експертів після вдалого першого курсу продовжують онлайн-бізнес - це легко пояснити.

Але з тих, хто почав невдало - 60% пробують далі!

За одного битого - двох небитих дають!

І не треба винаходити велосипед - все вже вивчено до вас. Вздовж і впоперек.

Є покрокова інструкція - як правильно записати, упакувати і запустити ваш дорогоцінний курс. Вам і залишилося всього - витратити трохи часу і НАТИСНУТИ ТУТ! - щоб отримати її в подарунок!