3+3=! Вчені розкрили формулу успіху. Хочете дізнатися, чого не вистачає кожному з нас?
У чому основна помилка початківців експертів і блогерів?
Як правильно підготувати і розпочати курс?
Що робити потім?
Як прикро, коли прекрасний експерт, справжній знавець своєї справи, створює провальний курс або блог!
Це часто буває з початківцями - за статистикою лише один з 20-ти стартів відразу стає успішним. Незнання законів, за якими працює механіка успіху інтернет проектів, як то кажуть, не звільняє від відповідальності (смайл)
Є результати дослідження "формула успіху"
Успіх - це функція:
Y = f (X) + E, де
X = K1 + K2 + ... + K5 + X1 + ... +. Xn,
де
К1 & quot; правильний & quot; вибір теми курсу;
К2-відношення до навчання;
К3-самоорганізація
К4-технічні можливості платформи для супроводу навчання
К5-вибір формату взаємодії
Х1-Хn-особисті характеристики експерта
і Е -унікальна складова, яка може проявити себе.
Сподіваюся, вам тепер все зрозуміло?
А якщо не дуже, то по-простому: кожен штурман знає, що курс корабля прокладають з кінцевої точки маршруту, з мети, куди він пливе.
Точно також, починаючи курс, ви точно повинні розуміти:
Для чого ВИ це робите, яка МЕТА у курсу?
Хто ваші учні і навіщо ІМ це потрібно?
Почати створення курсу після того, як прийняли рішення, - потрібно з вибору ЦІЛІ. звідси логічно з'явиться ТЕМА курсу і його ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ - Трійка коней, яка несе ваш курс до успіху!
А вибір ФОРМАТУ, МІСЦЯ і МЕТОДУ - це дуже важливі, але вторинні пункти, вони визначаються першими трьома.
3 + 3 = Формула успіху
І дуже важливо - не кидати розпочату справу, навіть якщо перший досвід розчарував.
Як казав дідусь Конфуцій - "Якщо мета здається недосяжною, не міняйте мета, міняйте дії!"
Якщо ви вже зважилися почати нову справу - це говорить багато про особу.
"Під лежачий камінь коньяк не тече!" - кажуть податкові інспектори (смайл). Ви-то вже точно не лежачий камінь! Так що головне - перший крок вже зроблений. Тепер треба озброїтися знаннями і продовжувати шлях до успіху.
А коли він прийде (не сумнівайтеся!), Не зупиняючись йдіть далі. Для цього потрібно вже зараз скласти план розвитку вашого курсу на майбутнє. Або запуск нового.
За той-же статистиці - 89% блогерів і експертів після вдалого першого курсу продовжують онлайн-бізнес - це легко пояснити.
Але з тих, хто почав невдало - 60% пробують далі!
За одного битого - двох небитих дають!
І не треба винаходити велосипед - все вже вивчено до вас. Вздовж і впоперек.
Є покрокова інструкція - як правильно записати, упакувати і запустити ваш дорогоцінний курс. Вам і залишилося всього - витратити трохи часу і НАТИСНУТИ ТУТ! - щоб отримати її в подарунок!