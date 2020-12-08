Рівне 29 років тому не стало СРСР - 8 грудня 1991 року лідерами України, Білорусі та Росії було підписано Біловезьку угоду, а в кінці грудня 1991 року Рада Республік Верховної Ради СРСР прийняла декларацію про припинення існування СРСР, тим самим розпустивши Союз і скасувавши його інститути влади . На місці СРСР утворився ряд незалежних держав - частина з яких є нині невизнаними - наприклад, Придністров'я.

Після розпаду СРСР нарешті став можливий повноцінний приватний бізнес, в ЗМІ зникла цензура і фактично в одну ніч припинила своє існування Компартія, яка здавалася всемогутньою і всевладної. Що цікаво, після розпуску багатомільйонної Компартії не відбулося рівним рахунком нічого - Сонце не впало на Землю, озимі не перестали сходити а гравітація повернулася назад - все суспільно-господарські інститути продовжили функціонувати, як і раніше, але вже без совка.

Як ви оцінюєте ці події? Ви стали жити краще або гірше після розпаду СРСР?

Напишіть в коментарях, цікаво.