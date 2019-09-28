29.09.2019: маг сказав, як використовувати три "дев'ятки"

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда порадив використовувати день із трьома "дев'ятками" – 29.09.2019 – для подолання ілюзорності.

29 вересня може бути пов'язане з випробуваннями і усвідомленням, – розповів він у блозі OBOZREVATEL.

За його словами, число "9" являє собою "тричі по три", тоді як трійка у всіх духовних традиціях світу є сакральним числом, символом троїчності божественної природи. Таким чином, цей день буде "дуже сильним, проявиться надзвичайна міць жіночої енергії Всесвіту", – сказав він.

День 29 вересня буде відзначений випробуваннями і усвідомленням http://advaitaworld.com

Водночас Ігор Мехеда попередив про те, що число "9", а особливо поєднання одразу трьох "дев'яток", може діяти як на благо, так і на шкоду. При цьому все залежить від рівня духовного розвитку людини.

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"Для людей, чия підсвідомість чиста і внутрішні проблеми опрацьовані, воно приносить велику удачу і швидке досягнення цілей. Для людей, чия підсвідомість наповнена хаосом і плутаниною, внутрішні проблеми не опрацьовані, воно приносить випробування, іноді досить жорсткі, як шлях для вирішення існуючих проблем і очищення", – пояснив він.

Виходячи з цього, маг порекомендував присвятити 29 вересня очисним процедурам і медитації, а також проявити більшу активність у важливих життєвих проектах – "удача обов'язково повинна посміхнутися".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда прокоментував пророцтво про кінець світу і розповів про те, що, згідно з однією з легенд, людство чекає "рівноденна буря".

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