"28 років – коту під хвіст!" Відомий ведучий потужно звернувся до українців через вибори і Зеленського

Підсумок виборів до Верховної Ради в черговий раз продемонстрував, що за 28 років українці так і не домоглися змін, які потрібні для перетворення країни на сильну державу, а не пострадянську територію.

Таку думку в статті для "Букв" озвучив відомий український журналіст, телеведучий Остап Дроздов. За його словами, за минулий час Україна могла домогтися багато чого, прикладом чого є досвід інших країн. Але так і не зробила цього.

"28 років – це більш ніж достатньо. За такий час нормальні країни здійснюють такі цивілізаційні стрибки, які змінюють їх до невпізнання. Навмання візьміть будь-яку країну світу, поставте її поряд зі своєю і просто порівняйте, якими вони стали після 28 років існування. Вони і ми. Коли ви порівнюєте Об'єднані Арабські Емірати 28 років тому і зараз – ви порівнюєте порожню пустелю тоді й сучасні хмарочоси зараз. Коли ви порівнюєте Сінгапур 28 років тому і зараз – ви порівнюєте валовий національний продукт $36 млрд тоді і $336 млрд зараз. Коли ви порівнюєте Польщу 28 років тому і зараз – ви порівнюєте порожні прилавки тоді й стабільну економіку в Європі зараз", – пише він.

Що стосується України, то тут 28 років – це п'ять президентів, вісім парламентів і 16 урядів, підкреслює Дроздов.

"І чорна діра в центрі Європи. З порушеними кордонами. З демографією мінус 12 мільйонів. З олігархатом як формою правління. З відсутніми інститутами. З убитим середнім класом. З субсидіями для 60% населення. З цвинтарями, які займають п'яту частину площі. З найвищими на континенті міграційними настроями. Звичайно, не варто порівнювати щось із пальцем, але 28 років – це більш ніж достатньо часу, щоб довести світові, чи здатний народ творити свою успішну державу. За час своєї незалежності ми провели загальнонаціональні вибори 23 рази. І прийшли у 2019-й рік з таким "прогресом", який я б сформулював так: у нас просто територія і просто населення", – обурився журналіст.

Остап Дроздов Facebook Остапа Дроздова

Він задався риторичним питанням, хто всі ті люди, які голосують за кума Путіна на п'ятому році війни з Путіним, які вважають галичан фашистами, які вимагають відновлення мережі "ВКонтакте", російських серіалів про ментів, гастролей зірок блатного шансону, які ігнорують державну мову, які повноту влади віддають артисту комічного жанру.

Також Дроздов зазначив, що його порівняння українців з плебеями, озвучене в ефірі одного з телеканалів, зовсім не є образливим. Адже плебей – це термін з давньоримського права, який означає "вільні, але незнатні люди". В Україні, на його думку, все є саме так.

"Мою країну населяють вільні, але незнатні люди. Неосвічені. Примітивні. Книг не купують і не читають. Історією свого краю не цікавляться. Інтелектуально не ростуть. За кордон не їздять (Єгипет не рахую). Іноземних мов не вчать. Радянське минуле не переосмислюють. Живуть у зомбоящику. Просто собі живуть. Вільні, але незнатні. Вільні, але не благородні. Зате з правом голосу. В цьому і основна відмінність з давньоримським правом. Там плебеї не мали права голосу", – пояснює телеведучий.

Багато в чому такий стан справ, вважає він, став заслугою приходу до влади президента Володимира Зеленського. Адже саме він, каже Дроздов, ввів моду на дилетантство і зробив шармовою посередність.

"Він демонструє плебеям, що не варто соромитися своєї недалекості, навпаки – варто бути максимально натуральним в проявах своєї некомпетентності. Всі натуральні люди – дуже шармові. Тому-то натуральне плебейство стало центральною ідентичністю в цій країні. Вони засмакували свою чисельну перевагу. У них нарешті розправилися крила від того, що праворуч і ліворуч від них – такі ж невибагливі люди, і їх більше, і їх цілий дивізіон, а коли їм говорять трохи увімкнути залишки мізків, вони хором відповідають: а нас – рать", – жорстко висловився журналіст.

І головна драма незалежної України, пише він, полягає саме в питанні про те, кого в ній насправді більше. Адже по суті якісна інтелектуальна креативна свідомо-українська частина суспільства зараз становить меншість. Причиною цьому послужив той факт, що всі минулі 28 років тривав виховний процес народу. Його 28 років годували ерзац-культурою, примітивним телевізором і байдужістю до власної держави.

"28 років тривало лабораторне вирощування людини, яка буде жити в районі, де був голодомор, і радісно при цьому голосувати за вбивць. 28 років плекався еталонний мазохіст, який з усіх можливих синдромів вибрав для себе стокгольмський. 28 років будь-яке звернення до українських цінностей спочатку обмежувалося, потім висміювалось, а потім таврувалося. 28 років – це вже друге покоління, а це значить, що в Україні підростає нове покоління нового "совка", оснащеного сучасними гаджетами, в якому звучить русскій реп, "Россия24", "Новая волна" в Сочі, "Жара" в Баку, ювілейний концерт Надії Кадишевої", – вважає Дроздов.

Він додав, що за втрачені 28 років перебування в орбіті "русского міра" стало не тільки нормою, а й духовною потребою українців, що переломити зараз вкрай важко.

Щоб переконатися в цьому, Дроздов запропонував українцям відповісти на кілька ключових питань.

Чи вірите ви, що в Україні на всій території буде повнокровно діяти єдина державна мова: так чи ні?

Чи вірите ви, що жителі південного сходу долучаться до сучасного проекту європейської України, якщо це передбачає повну відмову від радянської отрути: так чи ні?

Чи вірите ви, що Крим, де більшість населення є етнічними росіянами, коли-небудь буде українським не формально, а за духом: так чи ні?

Чи вірите ви, що мама вбитого луганського "ополченця" погодиться на україномовного україноцентричного патріота-президента: так чи ні?

Чи вірите ви, що Харків коли-небудь добровільно відмовиться від маршала Жукова: так чи ні?

Чи вірите ви, що в Одесі мером може стати воїн АТО: так чи ні?

Вибори в Україні "24 Канал"

"Є сотні питань, які починаються на "чи", а закінчуються на "ні". Питання не в тому, хто сильніший. Питання в тому, кого більше. Як на мене, в цій країні більше населення, яке готове просто населяти цю країну. Населення довго чекало свого виходу на авансцену. Воно терпіло всіх цих вишиваних вискочок з промовами про мову, пам'ять, героїв і будь-яку хрінь, яку, за словами населення, на хліб не намастиш. Населення легко погодиться на холодильник, навіть якщо цей холодильник буде стояти в "русскому мірі" й рубльовій зоні. Бо воно, населення, все одно там знаходилося ментально всі ці роки і навіть не робило спроб хоча б подумати про альтернативу. А проукраїнські сили були надто слабкими і місцями навіть кумедними, щоб бути в змозі заразити собою хоча б одного донецького бика", – робить висновок Дроздов.

Він також висловив думку, що слова "від Сяну до Дону" насправді красиво звучать тільки в гімні. У реальному ж житті перемагає "г*мно" з Дону".

"Дон хоче дружити зі своїм ґвалтівником. Дон закоханий у свого кривдника. Він вже завтра готовий обійнятися з тим, хто закатрупив 13 000 звитяжців. Дон готовий амністувати кожного бойовика, який щиро ненавидить "хунту". Дон просто хоче бути собою, що означає – єдино російськомовним, ватним, проросійським, колабораційним. Це його право. Він – вільна людина. 28 років – коту під хвіст. Не ліпиться Сян і Дон до купи. Ніякі не брати, а вимушені співмешканці однієї комунальної квартири, яка дісталася в спадок від дядька Сталіна", – емоційно ділиться своїми роздумами журналіст.

За його словами, корінь проблеми полягає в тому, що в той час, як умовний Сян 28 років мріяв про Європу, Дон тим часом зміцнював свій євразійський ретросвітогляд.

"Плебеї швидше здохнуть, ніж відмовляться від Дня перемоги, який їм "порохом пропах". Зараз їх зоряний час. Вони на підйомі. Консенсус з ними неможливий. Тому що вони ніколи не приймуть українські правила гри. Вони ніколи не перейдуть на українську сторону, тому що в їхніх бараках зрадників стріляють першими. Українська мова не підходить для їхніх щелеп. Українська пам'ять для них ворожа. Українська культура для них сільська. 28 років вони терпіли забавляння в українську Україну, а тепер, коли вона їм поперек горла стала, вони просто хочуть бути собою. Оскільки їх більше, вони резонно ставлять питання: хочете бути з нами – будьте. Однак вони ніколи не поставлять питання: а що нам треба зробити, щоб бути з вами?" – пише Дроздов.

Завершуючи статтю, він емоційно звернувся до українських патріотів, запитавши в якому настрої вони незабаром будуть святкувати День Незалежності.

"Вас мокнули по повній програмі. Вас з головою накрили зеленим рядном і наказали тихенько дихати в ганчірочку. Вас прирекли на Медведчука. Країну, за яку ви і ваші діди проливали кров, так легко, під спалахи їх весільних фотографів-мажоритарників, віддали в одні руки, в необмежену владу коміка, для якого Томос – це термос, а Україна – повія з німецького порно. Тому далі відроджуйте гаївки та щедрівки, далі діставайте з бабусиних скринь коралі й інші цяцьки, далі переконуйте самих себе в "схід і захід разом", далі називайте братами і сестрами тих, хто дивиться на вас, як на екзотичних аборигенів – у вас попереду ціла вічність перебування в меншості на своїй рідній начебто землі", – ділиться журналіст криком душі.

Сам він має намір 24 серпня запалити свічку в пам'ять про свого сусіда Андрія, який героїчно загинув в Луганську, воюючи проти окупантів. Дроздов розповів, що його вбив снайпер, навідником якого був місцевий житель Донбасу.

Реванш "русского мира" "Радіо Свобода"

"З вікна, де я зараз пишу цей текст, мені видно недобудований будинок. Андрій хотів там жити з дружиною і двома дітьми. Вигнав тільки перший поверх. З його фундаменту за цей час вимахала двометрова берйоза. Це – моя Україна. Недобудований перший поверх. 28 років", – резюмував телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дроздов розкритикував вибір українців на парламентських виборах 21 липня. Він назвав їх "плебеями", які безвідповідально підійшли до виборів і абсолютно не розбираються в політичних питаннях держави.

За словами Дроздова, "в парламент потрапила махрова українофобія", причиною чого стали "примітивні речі", які пропонувалися українцям з боку кандидатів.

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