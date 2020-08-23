28 днів у нас немає бойових втрат, – Зеленський подякував ЗСУ та передав нове озброєння

Президент України Володимир Зеленський на Київщині у День Державного прапору, 23 серпня, заявив, що у захисників країни 28 днів нема бойових втрат, подякував їм та передав нову техніку.

Трансляцію вів телеканал "Україна 24" на Youtube. Президент підкреслив, що 23 серпня країна відзначає день синьо-жовтого стягу, під яким ЗСУ захищають суверенітет та територіальну цілісність держави (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Щороку напередодні Дня Незалежності ми вшановуємо одну з найбільших українських святинь – державний прапор. Він незмінний символ нашої вільної, демократичної, незалежної держави. Він не викликає у нас інших емоцій, окрім гордості за те, що ми з вами народилися українцями", – відзначив глава держави.

Президент на Київщині у День Державного прапору заявив, що у захисників країни 28 днів нема бойових втрат Офіс президента України

Так, у цей день на Київщині символічно вручили бойові прапори та присвоїли почесні найменування військовим частинами ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Також було передано техніку та озброєння.

"Сьогодні до підрозділів Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку, 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64 і Т-72, новітні бронетранспортери, бойові машини піхоти та тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження", – розповів президент.

Зеленський подякував військовим та передав нову техніку Офіс президента України

"Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, прагнуть миру на сході країни. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію. Бо саме ви – сучасне і сильне військо – є запорукою для настання в Україні миру", – підкреслив Зеленський та висловив подяку захисникам держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський 23 серпня привітав громадян із Днем Державного прапора. У відеопривітанні також знялися українські зірки, зокрема, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, співачка Руслана, військові, медики та інші громадяни.

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