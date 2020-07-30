28 бригада сухопутних військ ЗСУ отримала бронемашини "Новатор"

На озброєння 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу поступили нові бронеавтомобілі "Новатор".​ СБА створені на посиленому шасі Ford F-550 і вперше були представлені у 2017 році.​

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"Новатор" виготовлено зі сталі шведської компанії Swebor Armor 560 різної твердості та товщини в залежності від зони бронювання і в цілому машина відповідає класу бронювання ПЗСА-4 (стандарт НАТО STANAG 1). Всі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності та мають можливість відкривання ззовні у екстрених ситуаціях.​

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Бронеавтомобіль обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує його за 250 мілісекунд. При вазі у 9 тонн машина досягає швидкості до 140 км\год.​

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На бронеавтомобіль "Новатор" встановлено шини підвищеної прохідності. Якщо колесо буде сильно пошкоджене чи повністю зруйноване, він усе одно зможе рухатися та евакуювати екіпаж на відстань до 50 кілометрів.

Як повідомляв Obozrevatel, окрім Збройних сил, бронемашини "Новатор" також постачаються в Національну гвардію України. У березні 2020 року компанія розпочала процедуру передачі партії СБА "Новатор", які були виготовлені в рамках державного контракту між підприємством та НГУ.