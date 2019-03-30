Вже 4 рік в Україні з 1 квітня до 15 червня діє "сезон тиші", який з ініціативи Київського еколого-культурного центру та Громади рибалок я ініціював у вигляді законопроекту. Наш Закон було ухвалено 5 травня 2015 року, а вперше сезон тиші оголошено 1 квітня 2016 року.

Сезон тиші – звичайне явище для більшості країн світу, адже це період не лише нересту у риб, а й період розмноження у тварин і птахів.

Отож, з 1 квітня, окрім вже звичних обмежень таких, як нерестова заборона (заборона на вилов риби), діють також заборони на суцільні і санітарні вирубки у лісі та заповідниках, стрільби, проведення вибухових робіт, феєрверків тощо, також не дозволяється проведення змагань, ралі…

Нагадую, що відповідні державні та органи місцевого самоврядування повинні поінформувати та забезпечити виконання норм нашого Закону про сезон тиші.

Ставлення до довкілля – це показник цивілізованості і людяності нації. Тому не забуваємо, що охороняючи і захищаючи рідну природу, братів наших менших, ми захищаємо й себе і свою країну!

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