2600 українців, яких шанує держава Ізраїль

Праведник народів Світу - одне з найвищих звань в історії людства. Його вручає держава Ізраїль за подвиги, здійснені в роки Голокосту з порятунку євреїв від смерті. "Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ" - ця фраза з Талмуда написана на медалі Праведника.

Саме поняття "Праведник народів Світу" також прийшло з Талмуда. На івриті це звання звучить як "Хасидей умот ха-олам". Так вирішили називати неєвреїв, які дуже добре ставляться до євреїв і роблять для них добрі справи. Зазвичай, за таких людей єврейські громади молилися, просячи, щоб та чи інша добра людина "була пом'янута до добра". Так, під час Вітебського наклепу 1822 граф Мордвинов не вірив в реальність звинувачень і заступався за євреїв, і після завершення справи був включений в щоденні молитви. Студент Микола Блінов з Житомира вийшов до погромників з наміром зупинити їх, і був пошматований натовпом. Такі люди – безумовні Праведники.

Після Голокосту, в 1953 році, Кнесет прийняв закон, яким був створений Меморіальний центр історії Голокосту Яд Вашем в Єрусалимі - найбільший музей і think tank, присвячений пам'яті по тих "чорних роках", це пам'ять загиблих євреїв і громад, а також винних і тих, хто рятував. Саме Яд Вашем вручає звання Праведника народів Світу, після ретельної перевірки. Перевіряють перш за все, щоб рятівники не співпрацює з ворогами Ізраїлю і тими, хто вбивав євреїв. Тому що, як свідчить доктор Елла Лідгенс-Райтер, доктор з Відня, яка за порятунок євреїв була засуджена на Аушвіц і Дахау, іноді рятували навіть ті, хто працював в концтаборах. Але вони не можуть бути Праведниками, так як співпрацювали зі злочинним режимом. Але наймасовішим злочином була бездіяльність, коли з участю мільйонів європейців були знищені 6 млн євреїв.

"Людей, які замовили і вчинили всі ці жахливі злочини, було не так вже й багато. Набагато більше число людей дозволило цим злочинам здійснитися, не маючи мужності їм запобігти", - пише Елла Лідгенс в своїх мемуарах. Так, під час Бабиного Яру сотні тисяч киян виявилися свідками звірячого вбивства близько 30 тисяч своїх єврейських сусідів і друзів, але тільки одиниці сімей ризикували, рятуючи життя. Наприклад, 16-річна Софія Ярова врятувала сім євреїв від смерті, і сама ризикувала при цьому бути розстріляною.

Софія Ярова

15-річна Стефанія Петрушко (Дідух) з села Трійця Львівської області разом з батьками врятували 4 єврейських братів сім'ї Печеник. Вночі, під час погрому, 4 хлопчика, які володіли крамницею з господарчими товарами, прибігли до Стефанії і її батьків, попросивши врятувати їх життя. У цей час сусіди грабували їх магазин, і якби не Дідухи, вони загинули б.

Стефанія Петрушко

Одна з найвідоміших київських сімей Праведників народів Світу - Глаголєва. Отець Олександр Глаголєв, православний священик, під час справи Бейліса разом з настоятелем Михайлом Єдлінського зупиняв погроми. Його сини - вже з сімей Праведників народів Світу. Дружиною Сергія Глаголєва була Марія Єгоричева, вона допомагала київським євреям уникнути Бабиного Яру. Інший син, священик Олексій Глаголєв - Праведник народів Світу, разом з дружиною підробляв документи єврейським жінкам, записуючи їх як російських чи українок, рятуючи їм тим самим життя.

Сім'я Глаголєвих

Марія Єгоричева

Ці герої входять в понад 2600 українців, визнаних на сьогодні Праведниками народів Світу. І ця цифра зростає - щороку Яд Вашем і посольство держави Ізраїль вручає нові нагороди, частіше вже дітям чи онукам Правденіков народів Світу. І за останні роки з'являється все більше книг, фільмів і публікацій, присвячених цим видатним людям.

Кілька років тому українська інтелігенція активно обговорювала питання "моральних авторітетотв" - людей, які можуть бути прикладами для інших українців. Серед них називали кардинала Любомира Гузара, філософа Мирослава Поповича, економіста Богдан Гаврилишин, і інших членів групи "Першого грудня". Я думаю, що всі Праведники народів Світу можуть також заслужено вважатися прикладами і високої духовності, і високої моральності. За всім релігійним і філософським канонам, ми живемо в світі дії, і саме вчинки визначають людини. Високі подвиги Праведників - це кращі приклади поведінки по совісті, у яких можна навчитися вірності, доброти і відвазі.

продюсер фільму "Слово Праведника" Маргарита Яковлєва

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