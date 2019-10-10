260 переможців: Ідея Банк вручив подарунки клієнтам до свого 30-річчя

Ідея Банк оголосив результати другого етапу розіграшу призів в ювілейній акції "Ідеальна 30", присвяченій своєму 30-річчю.

Розіграш проводився 1 жовтня в прямому ефірі на офіційній Facebook-сторінці фінустанови. Таким чином Ідея Банк вже вдруге визначив 130 переможців-щасливчиків (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

З повним переліком переможців розіграшу можна ознайомитися за посиланням.

Із завершенням другого етапу акції "Ідеальна 30" вже 260 клієнтів банку в 58 містах України отримали подарунки:

Кешбек в розмірі 500 грн у двох етапах акції отримали 36 клієнтів (власники восьми дебетних і 28 кредитних карт). Загалом 120 клієнтів виграли понад 50 тис. грн кешбеку.

Максимальний виграш після збільшення ставки до 30% за депозитним вкладом в розмірі 100 тис. грн склав 15 тис. грн (до оподаткування).

Максимальна сума кредиту клієнта, який отримав виграш – 72,5 тис. грн, на термін два роки. Тепер клієнт замість плати за кредит в банк зможе протягом двох років витрачати виграні майже 30 тис. грн на вирішення важливих особистих фінансових питань.

По тисячі гривень, в тому числі на придбання палива, в двох етапах акції виграли 20 клієнтів банку. Щасливі водії живуть в 26 містах країни.

Идеа Банк вручив подарунки 130 переможцям акції Идеа Банк

Крім того, Ідея Банк запитав клієнтів, як вони збираються витратити свої виграші. Найпопулярніші відповіді такі:

Запрошу кохану в ресторан або на каву, куплю їй прикрасу, квитки в кіно, просто витрачу в найближчому магазині на святковий обід.

Додам до накопичень на навчання, весілля дітям.

Куплю квиток у сусіднє місто і поїду на екскурсію у вихідні.

За місяць відбудеться ще один етап ювілейної акції, під час якої кожен діючий клієнт може стати переможцем. Для цього потрібно користуватися діючими пропозиціями банку – мати кредит, депозит або карти банку, або стати клієнтом і оформити їх.

Отже, в акції від Ідея Банку "Ідеальна 30" ще раз будуть розіграні:

"Мегаприбуток – Ідеальні 30%" 30 клієнтів банку отримали можливість підвищити ставку за депозитом до ювілейних 30%.

"30% cashback до 30 років IdeaBank" Тільки 60 клієнтів банку тепер можуть витрачати з картки більше. 30% відсотків кешбек підсилюють задоволення від витрат.

"Кожен ідеальний кредит під 0%" 30 щасливчиків будуть користуватися кредитними коштами банку без оплати відсотків.

"30 літрів до 30 років IdeaBank" 10 клієнтів перемогли в акції і отримають 1 тис. Грн, в тому числі на придбання пального на будь-якій АЗС.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості. Ідея Банк входить в європейській фінансової групи Getin Holding SA (Польща), якому належать 100% акцій фінустанови.

Банк надає послуги в 82 відділеннях і 200 консультаційних центрах по всій Україні. Продуктами Ідея Банку користуються 300 тисяч клієнтів. Команда професіоналів банку об'єднує 1200 осіб.

Ідея Банк – переможець ряду рейтингів в номінаціях роздрібного кредитування і надійності.

ТОП-3 в номінації "Кредит готівкою" в премії FinAwards 2019

ТОП-20 найнадійніших банків в Рейтингу українських банків Finclub (2018)

ТОП-1 в номінації "Кредит готівкою" в Рейтингу українських банків Finclub (2018)

ТОП-15 в Рейтингу найстійкіших банків фінансового порталу Мінфін (2018)

ТОП-6 Рейтингу найнадійніших банків національного журналу "Новий час" (2018)

Входить в список 13 найбільш надійних українських банків за версією агентства YouControl

Идеа Банк вручив подарунки 130 клієнтам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручив подарунки 130 клієнтам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручив подарунки 130 клієнтам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручив подарунки 130 клієнтам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручив подарунки 130 клієнтам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручив подарунки 130 клієнтам Фото Идеа Банк

Идеа Банк вручив подарунки 130 клієнтам Фото Идеа Банк

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