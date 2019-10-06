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7 жовтня • оновлено в 18:13
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Зеленскому стоит выйти к людям и смело поговорить

24.1т Читати матеріал російською

Самое глупое что делает сейчас Офис президента, это пытается убедить самих себя, что вся акция "Ні - капітуляції" - проплаченная и инспирированная врагами, и потому не достойна уважения.

Мітинги на Майдані

Мітинги на Майдані

Фейсбук Юрія Бутусова

На самом деле на акции очень много реальных патриотов, не вовлеченных в политику, которые искренне не понимают все коммуникационные маневры руководства страны, и испытывают объективную потребность заявить свою гражданскую позицию. И здесь не важно с чьими политическими целями это совпадает, оппоненты использовали реальные настроения, это главная повестка для общества, здесь надо каждый день объяснять. Это нормально. В 2015-м когда многие не понимали Минские соглашения, это закончилось гранатой под Радой и гибелью четырех нацгвардейцев. Надо делать выводы из трагедии.

Новини
Начувайтесь, зеленські. Вас очікують нелегкі часи

Владимиру Зеленскому следовало бы не сидеть в кабинете, а вспомнить стадион, и выйти к людям, смело поговорить. Политика измеряется не количеством совещаний, а решениями и поступками.

И еще - когда вы, получив из рук народа должности, отказываете в уважении части своих сограждан, люди очень быстро отказывают в уважении вам самим.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Майдан проти капітуляції
Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
протест Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Купите ЗЕ шаурму. Тогда он выйдет
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ЗЕЛЯ ДУМАЙ #ТЕ !!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))))
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2
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Президент-Порошенко!
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Савченко Микола, Полный текст капсом, признак истерической шизофрении !!! =)))) Ах-ха-ха-ха))))
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Савченко Микола
Савченко Микола
Владимирович Владимир, .....ПРОКРИЧАЛ ПЕТУШЕК ...!!!
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