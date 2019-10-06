Самое глупое что делает сейчас Офис президента, это пытается убедить самих себя, что вся акция "Ні - капітуляції" - проплаченная и инспирированная врагами, и потому не достойна уважения.

Мітинги на Майдані Фейсбук Юрія Бутусова

На самом деле на акции очень много реальных патриотов, не вовлеченных в политику, которые искренне не понимают все коммуникационные маневры руководства страны, и испытывают объективную потребность заявить свою гражданскую позицию. И здесь не важно с чьими политическими целями это совпадает, оппоненты использовали реальные настроения, это главная повестка для общества, здесь надо каждый день объяснять. Это нормально. В 2015-м когда многие не понимали Минские соглашения, это закончилось гранатой под Радой и гибелью четырех нацгвардейцев. Надо делать выводы из трагедии.

Владимиру Зеленскому следовало бы не сидеть в кабинете, а вспомнить стадион, и выйти к людям, смело поговорить. Политика измеряется не количеством совещаний, а решениями и поступками.

И еще - когда вы, получив из рук народа должности, отказываете в уважении части своих сограждан, люди очень быстро отказывают в уважении вам самим.

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