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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Засновник і шеф-редактор "Цензор.НЕТ"Всі статті автора

Путин готовится к масштабной войне

20.9тЧитати матеріал російською

Три новостных телеканала - 112, "Ньюсван" и с сегодняшнего дня - ZIK, куплены кумом Владимира Путина и агентом Кремля в Украине Виктором Медведчуком всего за один год.

Россия наращивает свое влияние на украинскую политику – как-то не похоже, чтобы так себя вела страна, которая готовится заключить мир. Это прямая информационная и организационная подготовка к масштабной войне.

Причем обратите внимание на демонстративные действия - никто не пытается прятать имена владельцев, наоборот, этим явно бравируют. Ведь формально оформивший на себя канал Тарас Козак - ближайший партнер Медведчука и его самое доверенное лицо.

Чем больше политических активов скупает Медведчук, тем больше возможностей для того, чтобы спровоцировать широкомасштабный военный конфликт создает Путин.

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Маємо грандіозний проросійський реванш

Открытая дестабилизация государства, создание прокремлевских марионеточных проектов, раскручиваемых своими телеканалами - и все это без какого-либо противодействия государства! Это поведение жертвы.

Конечно, никогда Тарас Козак не вложит ни копейки в такой медиа-актив – он всего лишь исполнитель, который получил кремлевские деньги и легализовывает в Украине влияние Москвы.

Что ж, теперь эту проблему национальной безопасности обязан решать новый Верховный главнокомандующий, новый секретарь СНБО и новый исполняющий обязанности главы СБУ.

В архиве АП лежит постановление Верховной Рады и решение СНБО о введении санкций против телеканалов Медведчука 112 и "Ньюсван". Порошенко не ввел в действие своим указом решение СНБО, смелости не хватило, и ответственность за эту проблему переложил на нового президента. Хватит ли духа у Зеленского сделать то, что не посмел его предшественник?

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Автор
Юрій БутусовЮрій Бутусов
Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особи
Володимир ПутінВіктор МедведчукВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
пропаганда
Джерело
Джерело:Facebook Юрия Бутусова
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Golan Sim
Golan Sim
Наш пропагандонский поц бухусов отважно бросился обличать оппозиционные СМИ, хрипло лая надтреснутым басом ...))
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
а ведь был у пороха шанс стать гетьманом-недотянул и до полковника
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Дурачок дерьмосайта цезора прав-Путин готовится к войне с муйданами и укрфашистским отродьем.И без сомненья победит.
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Мордвинов Толстожопый
Мордвинов Толстожопый
Трамп Парамп, ИДИТЕ НАХ.. ОБА.С ПОБЕДИТЕЛЕМ
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