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Орест Сохар
Орест Сохар
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Допоможіть знайти потенційного вбивцю

674

Допоможіть знайти потенційного вбивцю на авто АІ 7020 НО

Ось на відео типове унаочнення причини, чому у нас щороку на дорогах гине понад 6-7 тис українців.

Та тому, що ось такі "скотиняки" не думають ні про власне життя, ні про життя інших учасників дорожнього руху.

Конкретна "скотиняка" проїхала перехрестя, хоча йому тривалий час горів червоний, а зустрічний автомобіль на дозвільний сигнал світлофора уже здійснював розворот.

Якби я не загальмував, то моїй родині, як і родині "скотиняки", повідомляли б уже сумні новини.

Таке часто відбувається на українських шляхах, і це вже задовбало.

Допоможіть знайти потенційного вбивцю

Скріншот із відео

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Чого нам бракує, щоб бути цивілізованою нацією? Зеленських із Порошенками?

Ні, треба вичавлювати з себе бидло.

Тому я збираюся знайти оту "скотиняку" на автомобілі фольксваген АІ 7020 НО і запитати, чому він збирався мене вбити...

Якщо для цього треба буде поїхати в Таращу, то я готовий. Я знайду його родичів, батьків, дітей, побуваю в них у школі чи на роботі та розповім, що вони живуть із вбивцею та самогубцем, знайду його самого та спробую зробити хороше інтерв'ю.

Підозрюю, воно казатиме, що в нього була якась срачка, і тому воно так летіло. Але зрозуміло, що пронос у "скотиняк" насамперед у голові.

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Настав час перестати закривати очі на бидлоскотів.

Тому всіх, хто знає про місце розташування отієї істоти, а прошу повідомити в коменти або у приват.

Розпочинаємо педагогічну програму.

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Автор
Орест СохарОрест Сохар
Місце
Україна
Тег
ДТП
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