23-річний "слуга народу" загримів у скандал через українську мову: в чому справа

Майбутнього народного депутата від президентської партії "Слуга народу" Святослава Юраша виключили з об'єднання кінематографістів Вавуlon'13 через його позицію щодо української мови.

Про це повідомляється на сторінці руху в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Останнім часом майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Святослав Юраш публічно допускає одіозну риторику щодо мовного закону України і реформ МОЗ України, яка категорично не співпадає з поглядами і цілями Вавуlon'13. Оскільки рух має горизонтальну структуру, в ньому немає органу, який ухвалював би рішення про членство, як немає і формального членства, більшістю голосів учасників об'єднання Святослав Юраш був виключений із ком'юніті", – сказано в повідомленні.

Святослав Юраш UAportal

"Поширена інформація про те що Святослав Юраш є засновником руху кінодокументалістів Вавуlon'13, не відповідає дійсності", – підкреслили в спільноті. Так, рух був заснований 30 листопада 2013 року, а кандидат у депутати від "Слуги народу" приєднався до нього лише 24 червня 2014 року.

Святослав Юраш nash.live

На додаток до посту учасники Вавуlonь13 опублікували також скандальний уривок програми Vox populi, в якому Юраш висловився про закон про українську мову, назвавши її "батогом", який може нашкодити українізації. Саме це відео викликало обурення у його колег.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юраш, якому 23 роки, стане наймолодшим парламентарем у новій Верховній Раді. Місце найстаршого дістанеться представнику "Опозиційної платформи – За життя" Юлію Іоффе – йому 78 років.

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