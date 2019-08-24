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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Утро потери смыслов

74.6т Читати матеріал російською

Уверен, Алан Бадоев поставит лучший в мире парад. Вот прям челюсть у всех отпадет. Шоу мирового уровня. Я не смотрю, не могу заставить себя, но уверен - будет багато и красиво.

Но только последние пять лет День Независимости - не об этом. Он не про кардебалет с пианинами. Который ставит балетмейстер доверенных лиц Путина Стаса Пьехи и Полины Гагариной.

Лучше бы это был кривой невзрачный парад, но поставленный двумя одноногими сельскими мужиками из второй волны мобилизации.

Не буду говорить "доброе утро".

Это утро утери смыслов.

Новини
Страна, которая убьет тебя тысячей разнообразных способов

ЗЫ: Включил на пять секунд. Человек, четырежды откосивший от армии, пешвий и плясавший во время революции достоинства и войны свои шуточки, объясняет с Майдана (!) Украине и стоящей перед ним армии (!) про революцию и войну: "если кто еще не понял, что происходит - представьте, что ваш сосед украл у вас двух детей. Первого ребенка просто выкрал..." Что случилось со вторым, не знаю - выключил. Я не смог это смотреть. Я не могу это смотреть.

Я не могу смотреть, как тот, кто не понимает, что происходит, рассказывает тем, кто не понимает, что происходит - что происходит.

Новини
Жизнь опять опередила мечту

Чувак, который не был на Майдане, рассказывает тем, кто делал Майдан вместо него, про Майдан.

С Майдана. От Стеллы.

С того места, где была линия обороны.

Я там был. Я понимаю, что происходит.

Говорят, там Тина Кароль сейчас пляшет...

Расскажете потом, что это было.

Я не могу это видеть.

Утро потери смыслов.

Как и было сказано.

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Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Теми
День Незалежності Парад на День Незалежності
Особи
Алан Бадоєв Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Аркадия Бабченко
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Суки,как можно.......
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Chekhov Anatoly
Chekhov Anatoly
Под песни и пляски рабы продавали Украину кремлёвскому барыге-клоуну.
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ДА... С ЗАДНЕПРИВОДНЫМ ЗЕЛЯ ПЕРЕГНУЛ ПАЛКУ... А У АРТИСТОВ ДРУГИХ НЕТ... А ПАРАД НУЖЕН! И ЧТО ДЕЛАТЬ.... ДАЛИ АНАЛА БАДОЕВА!!!
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