Уверен, Алан Бадоев поставит лучший в мире парад. Вот прям челюсть у всех отпадет. Шоу мирового уровня. Я не смотрю, не могу заставить себя, но уверен - будет багато и красиво.

Но только последние пять лет День Независимости - не об этом. Он не про кардебалет с пианинами. Который ставит балетмейстер доверенных лиц Путина Стаса Пьехи и Полины Гагариной.

Лучше бы это был кривой невзрачный парад, но поставленный двумя одноногими сельскими мужиками из второй волны мобилизации.

Не буду говорить "доброе утро".

Это утро утери смыслов.

ЗЫ: Включил на пять секунд. Человек, четырежды откосивший от армии, пешвий и плясавший во время революции достоинства и войны свои шуточки, объясняет с Майдана (!) Украине и стоящей перед ним армии (!) про революцию и войну: "если кто еще не понял, что происходит - представьте, что ваш сосед украл у вас двух детей. Первого ребенка просто выкрал..." Что случилось со вторым, не знаю - выключил. Я не смог это смотреть. Я не могу это смотреть.

Я не могу смотреть, как тот, кто не понимает, что происходит, рассказывает тем, кто не понимает, что происходит - что происходит.

Новини Жизнь опять опередила мечту

Чувак, который не был на Майдане, рассказывает тем, кто делал Майдан вместо него, про Майдан.

С Майдана. От Стеллы.

С того места, где была линия обороны.

Я там был. Я понимаю, что происходит.

Говорят, там Тина Кароль сейчас пляшет...

Расскажете потом, что это было.

Я не могу это видеть.

Утро потери смыслов.

Как и было сказано.

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