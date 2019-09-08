Я со своей точностью формулировок влезу все же.

Путин обменял заложников не на своих головорезов. На них ему глубоко плевать.

Путин обменял заложников на податливость Украины.

На её готовность договариваться посередине.

Из точности формулировок происходит понимание процессов.

Не было обмена пленных на пленных.

Был обмен заложников на ожидаемую Москвой податливость Зеленского.

И на уже совершенно точно прогнозируемый профит на международной арене в будущем.

Сорри.

И, да. Чтоб два раза не вставать

Коллеги.

Не лезьте сейчас к людям.

Сенцов вернулся из дыры в Заполярье, где время для него остановилось в 2015. Он совершенно не ориентируется в сегодняшней информационной повестке. Опыт показывает, что после тюрьмы человеку, чтобы начать заново разбираться в происходящих в обществе и политике процессах, нужно от года до двух.

Не задавайте провокационных вопросов сейчас.

И, да. Крымские татары.

И Константин Котов вот теперь тоже.

Который осужден за пикеты с требованием освободить Олега Сенцова и который носил передачи украинским морякам.

Виктория Ивлева - когда узнаешь, куда ему писать, опубликуй, плз.

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