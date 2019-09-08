Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
Журналіст Всі статті автора

Обмена пленных не было

29.2т Читати матеріал російською

Я со своей точностью формулировок влезу все же.

Путин обменял заложников не на своих головорезов. На них ему глубоко плевать.

Путин обменял заложников на податливость Украины.

На её готовность договариваться посередине.

Из точности формулировок происходит понимание процессов.

Не было обмена пленных на пленных.

Был обмен заложников на ожидаемую Москвой податливость Зеленского.

И на уже совершенно точно прогнозируемый профит на международной арене в будущем.

Сорри.

И, да. Чтоб два раза не вставать

Коллеги.

Не лезьте сейчас к людям.

Сенцов вернулся из дыры в Заполярье, где время для него остановилось в 2015. Он совершенно не ориентируется в сегодняшней информационной повестке. Опыт показывает, что после тюрьмы человеку, чтобы начать заново разбираться в происходящих в обществе и политике процессах, нужно от года до двух.

Не задавайте провокационных вопросов сейчас.

И, да. Крымские татары.

И Константин Котов вот теперь тоже.

Который осужден за пикеты с требованием освободить Олега Сенцова и который носил передачи украинским морякам.

Виктория Ивлева - когда узнаешь, куда ему писать, опубликуй, плз.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
обмін військовополонені
Джерело
Джерело: Facebook Аркадия Бабченко
Поділитися у Facebook
22
Коментарі
46
41
Смішно
99
Цікаво
44
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Аркадій, як завжди, правий, але Зєля герой, бо до цього часу для зеле"опиків ніяких обмінів не було, Порошенко нікого ж не міняв, а от прийшла до влади розумна людина і все пішло, як по маслу. Тепер треба дати йому Нобелевську премію, щоб зацікавити і надалі здавати українські інтереси: роззброїти нашу армію, щоб не стріляла, зняти блокаду с ЛДНР, дати воду в Крим, амністувати бойовиків, нехай вони зі зброєю розповзаються по всій Україні мочити "біндер" і путін їм в допомогу. І багато ще чого подібного.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Прочитал и подумал:- "Это чё было то"?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Морисян Евгений
Морисян Евгений
И кстати - судя по фразе "Он совершенно не ориентируется в сегодняшней информационной повестке" ой как Бабчено боится, что Сенцов начнет говорить что-то не то, что хочется слышать Бабченко и Со. Типа как уже было с Савченко.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel