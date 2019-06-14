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Володимир Співаковський
Володимир Співаковський
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Звездные войны начались… с кейсов по образованию

8.3тЧитати матеріал російською

Это же было не просто безобидное объявление на весь мир: Амазон планирует освоение Луны. А за несколько месяцев этого было такое же объявление от Элона Маска, что пора осваивать Марс.

И в подтверждение своих намерений Маск запускает 60 первых спутников из планируемых 1200 SpaceX, а Безос запускает свой Blue Origin с планом в 3600 спутников.

А между тем, и Марк Цукерберг обмолвился, что тоже пристально смотрит в космос. А до них Ричард Бренсон намекнул, что будет возить "туда" не только туристов. И запускает свои быстро разгоняющиеся ракеты из Техаса.

Луна, фото с Земли

Луна, фото с Земли

И дело не только в том, что они богаты и некуда девать деньги. Тут всё гораздо круче.

Во-первых, все они создают космический интернет. И у каждого есть некий свой багаж – невероятной силы пушечный ресурс. У Маска – космические корабли с дешевой доставкой тысяч спутников на низкоорбитальную высоту. У Джефа Безоса – глобальный логистический бизнес по доставке любых товаров хоть куда. У Цукерберга – крупнейшая в мире социальная сеть Фейсбук.

Что происходит? Откуда такая паника? Что там, в космосе, такого медом намазанного? Ответ прост: нас быстро накрыла Информационная эпоха, когда мозг плавится от избытков йотабайтов, поражающих извилины отовсюду и надолго.

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Вот они, три вызова Информационной эпохи.

  1. Упаковка. Прежняя упаковка информации уже не годится. Она должна быть переупакована в других форматах, расфасовках и кейсах. А перед этим ещё проверена и отфильтрована. Чтобы быть готовой к употреблению. Всё остальное – это брак, шлак и треш.

  1. Доставка. Она должна быть мгновенной. Вот для этого и форсируется космический интернет.

  1. Усвоение. Информация должна быть правильно усвоена получателем – причем, быстро, глубоко и надолго. Как пищевые витамины.

И вот, распознав эти вызовы и будущие тренды, самые светлые и они же самые богатые умы человечества, увидели в этом свой исторический шанс, миссию и фантастический профит.

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Чего у них нет? Нет главного: контента. А без него вся эта гигантская интернетно-космическая конструкция рушится. А где взять новый контент?

Пока писатели напишут, блогеры напостят и читатели населфиют, пройдут века. Поэтому нужно было найти какой-то первоначальный Мегафайл для удачного старта космического интернета.

И тогда обратили внимание на школьно-учебный материал. Во-первых, он достаточно хорошо структурирован. Во-вторых, один миллиард детей ежедневно ходит в школу – это ли не целевая аудитория? В-третьих, практически все страны затеяли у себя реформы образования. Так почему бы не начать "космос" со школьного контента и обучающих технологий?

Но как к этому приступить? Почему столько жалоб на образование? Откуда только и разговоров о необходимости школьных реформ? В чем именно школа устарела? И какой квантовый скачок мог бы её спасти?

Ответ: скорости в учебниках не те. И параграфы не синхронизированы с другими явлениями и знаниями. Это раньше можно было потратить день-неделю, пойти в библиотеку, найти нужную книжку, и годами изучать разделы школьных наук. А сейчас – мало у кого хватает терпения ждать хотя бы 30 секунд пока материал скачается из Интернета. Да уже через 15 секунд хочется перейти на другой ресурс!

А ещё знания должны быть свежими, как молоко в магазине. А не прокисшими.

Значит, возникла задача придумать, как знания доставлять до потребителя практически мгновенно. Ведь именно от этого зависит главный постулат 21 века: Больше знаний – за меньшее время! Это как в бизнесе: больше товаров за меньшие ресурсы.

Джефф Безос сказал, глядя в футуристическое будущее: Система образования должна рождать новых Эйнштейнов и Моцартов. Думаю, что сказал он это сгоряча, так как эти великаны остались в прошлом. А вот кого должна наплодить нынешняя эпоха, в роли героев нового времени – это действительно, вопрос.

Смотрите: если рассматривать главные отрасли-кластеры планеты, такие, как транспорт, аграрный, промышленность, а также такие гуманитарные отрасли, как медицина, искусство и спорт, то все они давно уже превратились в огромные бизнес-индустрии.

И знаете – почему? Потому что в них были вложены за последние десятилетия огромные деньги. Спрашивают: а огромные – это сколько?.. Ответ: несколько сот миллиардов долларов – в медицину, спорт, шоу-бизнес... И это только как для старта. Образованию такие инвестиции никогда даже не снились.

Тогда я понял, почему не срабатывает меценатство в образование, которое осуществляли Билл Гейтс ($100 миллионов), Цукерберг ($100 миллионов), Лорен Джобс (вдова Стива Джобса, $100 миллионов). Они не изменили систему. Потому что для того, чтобы изменить систему школьного образования, в неё нужно вкладывать как для начала не по $100 миллионов, а по $100 миллиардов.

Кстати, ирония по поводу огромности цифр тут неуместна. Потому что при таких инвестициях можно рассчитывать на… 100% рентабельности. Даже в Информационную эпоху действует правило: кто первый встал, того и тапки. Отсюда и бешеная гонка за космический интернет и целевую аудиторию.

Теперь вы понимаете, какую жилу ухватили самые знаменитые и опытные мировые лидеры космического интернета?

Теперь вы понимаете, почему они, обладая системным мышлением и мощнейшими ресурсами, поняли, где лежит клад, и что с ним нужно делать?

Теперь вы понимаете, куда и в какую сторону идет-взлетает переформатируемая система образования в мире?

Образование очень быстро превращается в настоящее сокровище.

Вы спросите, а причем здесь Марс и Луна, куда Маск и Безос объявили намерения переселять землян?

При том, что для прогресса и для спасения цивилизации нужны именно новые космические технологии. Может, до Марса и не долетим, но по пути придумаем столько всего нового, что жить станет устойчивее и веселей. А сколько умных людей поднимутся по этому скоростному лифту!

Я всегда говорю своим студентам: цельтесь в Луну. Даже если вы в неё не попадёте, вы будете кружиться среди звезд. С другой стороны, вы, конечно, можете целиться в мусорный бак, и даже попадете в него. Но тогда ваша жизнь будет навечно вращаться вокруг него.

Что будет дальше?

Транснациональные зонтичные бренды интернетно-космических гигантов SpaceX, Blue Origin, Virgin, Facebook, экстренно создадут свои образовательные платформы, типа "Edu Future 7W" – где будут выкладываться все новейшие учебные технологии. Включая самый модный тренд – интегрированные кейс-уроки, вместо скучных и надоевших всем обычных школьных уроков.

Каждая из этих образовательных платформ будет предлагать родителям свою собственную уникальную учебную программу в своем формате, на выбор родителям и странам. И они будут смертельно конкурировать между собой. Что собственно и нужно для прогресса знаний и цивилизации. А также на радость клиентам. Мощь образовательной отрасли начнет повышаться, как на дрожжах.

Вот тогда и произойдет реальная и поступательная капитализация человеческого капитала в системе образования. Потому что выпускник такой "школы" будет стоить дорого. И всем станет понятно, зачем туда вкладывались сотни миллиардов! А затем, чтобы на выходе получить триллионы.

Почему я в этом так уверен? Ну, во-первых, не зря же самые светлые умы планеты позарились на Луну и Марс. Как для начала.

Во-вторых, все системы, к которым прикасаются сотни миллиардов денег – омолаживаются: спорт, шоу-бизнес, медицина, культура, программисты... и многие другие профессии. Более того, вузы уже не будут мучить студентов 5-6 лет! А по системе сэндвич смогут давать даже более высокий уровень образования, причем, в 2-3 раза скорее, глубже, сжатие и дешевле.

И если условно человеческий капитал выпускника школы или вуза сейчас составляет условно 1000 points в месяц, то после получения образования через Образовательные платформы — это будет 5000 points. Почему? Потому что каждый выпускник будет обладать не только нужными знаниями, но и навыками, умениями, компетенциями и скиллами.

Теперь посчитайте прибыль тех отважных компаний, которые на заре Информационной эпохи вложат в рост системы образования по $100 миллиардов. Их дивидендам можно будет позавидовать! А ещё будет невиданная прибыль для стран, которые это организуют и продвинут. Достаточно сказать, что Конгресс США недавно одобрил выделение $100 млрд на создание пяти инновационных квантовых университетов.

Такого еще никогда не было. Так что наступление идет по всем фронтам.

Остаётся открытым вопрос: осилят ли Джефф Безос, Элон Маск, Марк Цукерберг и Ричард Бренсон этот вызов цивилизации?

Чтобы появились не только прежние Моцарты и Эйнштейны, но и будущие Маски, Бренсоны, Бахи, Ньютоны, Дали, и Стивены Хокинги.

Это всё, что я могу сегодня вам сказать о звездных войнах.

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Володимир СпіваковськийВолодимир Співаковський
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Ну и модераторам обоза. Вы иногда соображайте что комментарий может касаться жизни ваших детей и внуков. Впрочем мне пох. Я так понимаю что модеры обоза счастливы от убийства своих детей и внуков. Наслаждайтесь!!! Впрочем плата за это беспредел с вашей стороны будет быстрой. Взгляните вокруг, с какой скоростью умирают ваши коллеги? В это случае даже по сравнению с ними всё будет быстрее в 10 раз. Прощавайте убогі.
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Поважний авторе-ЗНАННЯ появляються лише після трансформації із форми в форму,створюючи новий зміст. Все інше -фрактальне розмноження інформації. Якщо ви хочете ТРАНСФОРМАЦІЮ,то це може бути в Умовах ІНТЕЛЕКТУ в голові людини. Гарна новина для ЛЮДИНИ. БО БРЕД футорологов про штучний інтелект я не сприймаю від порога. ДУМКА ВИНИКАЄ дуже повільно. Те,що відбувається швидко-розмноження самоподібності.
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