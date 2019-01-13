1. Счастье не может быть целью.

Не гонитесь за счастьем. Вы не найдете его в другом человеке или в материальных вещах. Счастье исходит изнутри, и вы можете достичь этого состояния, когда научитесь получать от жизни удовольствие. Вы должны овладеть искусством развития своих навыков и размышлять о своих достижениях и целях, это и будет ваш путь счастья.

2. Перестаньте быть зависимы от мнения окружающих.

Если вы довольны собой и уверены, что вы хороший, умный и достойный человек, вам никогда не понадобятся другие люди, чтобы судить вас.

3. Не ждите и не просите.

Если вы действительно хотите чего-то добиться, не ждите и не спрашивайте разрешения или одобрения у кого-то другого, чтобы сделать это. Постарайтесь стать тем, кто контролирует все сам.

4. Не будьте теоретиком.

Будьте зрелым человеком, который обращает знания в действия. Незрелый человек часто обладает знанием, но не знает, как его применить, поэтому ему ничего не остается, как критиковать других.

5. Хорошо спланированные действия - залог успеха.

Убедитесь, что вы планируете свои действия и организуете жизнь сообразно своим приоритетам. Это и есть счастье.

6. Не подозревайте окружающих во всех грехах.

Ваш самый большой враг - не тот, кто скрывается в засаде, поджидая, пока вы подскользнетесь. Ваш злейший враг - это вы сами. И схватка с этим врагом может быть очень жестокой.

7. Вы не доллар, чтобы всем нравиться.

Если вы будете пытаться угодить каждому, можете сразу готовиться к великому провалу. Это невозможно. И незачем. И если вы попробуете, вы будете чувствовать себя неловким и эмоционально усталым.

8. Платите по счетам.

Если люди пытаются заставить вас чувствовать себя виноватым или благодарным за их помощь, спросите, сколько стоят их услуги. Рассчитайтесь и попрощайтесь

9. Мечтайте о реальном.

Если вам нравится фантазировать, мечтайте о том, что возможно воплотить в жизнь. Не тратьте время на обдумывание нереальных планов и целей.

10. Депрессия - это не только мрак.

Не подавляйте чувство депрессии. Депрессия - это тяжело, плохо и неприятно. Но это также и возможность заглянуть внутрь себя. Узнайте, что заставляет вас двигаться дальше, а что тормозит на этом пути.

11. Общайтесь с врагами.

Разговаривать с друзьями, бесспорно, очень приятно. Но только в разговоре с врагами вы можете узнать кое-что новое о себе. Поэтому иногда полезнее слушать врагов, а не друзей.

12. Книга - лучший советчик.

Чтение хорошей книги всегда гораздо полезнее, чем общение с поверхностным человеком.

13. Проводите время достойно и с пользой.

Не копайтесь в жизни других, вместо этого сосредоточьтесь на том, что приносит пользу вам, например, науках или философии.

14. Отношения - для роста.

Если вы чувствуете, что отношения, романтические или деловые, мешают вам развиваться и удерживают вас от успеха, пересмотрите их.

15. Не бойтесь людей.

Если вы боитесь заговорить с людьми, избавьтесь от этой мысли. Допустите хоть на секунду, что человек может быть положительно к вам настроен.

16. О женской логике.

Идея о существовании мужской и женской логики сама по себе нелогична. Человек либо умен, либо нет.

17. Не бойтесь одиночества.

Если вы одиноки, особенно после разрыва романтических отношений, не пугайтесь. Одиночество - это часть вашей зрелости и духовного роста. К тому же, будучи наедине с собой, вы можете быть гораздо продуктивнее, чем обычно.

18. Делитесь радостью.

Новини Счастье заключается в позитивном мышлении

Никогда не будьте слишком эгоистичны в своем собственном счастье. Когда вы делитесь им со своими друзьями, счастье имеет способность увеличиваться. Его становится больше - ведь вы видите, как радуются ваши любимые люди.

19. Вас никто не тормозит.

Просто одни умеют двигаться быстро, а вы живете в своем темпе.

20. Не обращайте внимания на оскорбления и критику.

В день, когда вы достигнете своей цели, ничто не будет иметь значения.

21. Умейте хвалить себя.

Тот, кто не умеет хвалить себя, обязательно будет критиковать всех вокруг. Даже если ему особо нечего сказать.

22. Учитесь жить для себя.

Пока вы будете пытаться что-то доказать окружающим, вы будете жить для них.

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