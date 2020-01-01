Привітання Путіна, "Блакитний вогник" і Пугачова: що шукали українці в мережі на Новий рік

Напередодні Нового року українці шукали в мережі трансляції телеканалів, зокрема російських, а також слухали привітання президента України Володимира Зеленського.

При цьому в тренди запитів потрапило й відео з новорічним зверненням глави РФ Володимира Путіна. Запити жителів України в Google та YouTube напередодні початку 2020-го проаналізувала "Страна".

Журналісти зазначили, що безліч співгромадян також дивилися "Блакитний вогник" і незмінну "Іронію долі".

Ілюстрація zoom.cnews.ru

Google

За даними аналізу пошукових запитів у системі Google, з території України 31 грудня шукали звернення президента України Володимира Зеленського, трансляцію телеканалів ("1+1", "Інтер", "ICTV", а також пропагандистського "Россия 1"), фільм "Іронія долі", пісні (Монатік, Тіна Кароль, Алла Пугачова та Софія Ротару).

Найпопулярніший пошуковий запит за 31 грудня минулого року – "Новый год" – вводили в пошуковий рядок більше 200 000 інтернет-користувачів. Другий – "1 1" (очевидно, це трансляція каналу "1+1"). За ним йде запит "Новий рік", "Інтер", "Канал 1 1".

Починає другу п'ятірку найпопулярніших запит "Привітання Зеленського з Новим роком". Його шукали більше 20 тисяч українців.

Потім йде "София Ротару", "Happy new year", "Новорічні привітання" и "Россия 1". Ймовірно, на телеканалі користувачі шукали російську трансляцію "Новорічного вогника" або звернення президента РФ Володимира Путіна до народу.

В останній десятці: "С легким паром", "Пугачева", "Ирония судьбы", "ICTV", "Год Крысы", "Тина Кароль", "Первый канал смотреть онлайн" (теж російський телеканал), "Новаком" (один з операторів інтернету, ймовірно, люди поповнювали рахунок у кінці місяця), "Монатик". Завершує найпопулярнішу двадцятку запит "2020".

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YouTube

На YouTube ситуація схожа. Станом на 1 січня лідирує в трендах переглядів в Україні святкове привітання Зеленського на 13 хвилин. Далі йде збірка новорічних пісень.

У першій п'ятірці ще два гумористичних проекти "Кварталу 95" – випуск "Ліги сміху" і новий виступ "Вечірнього кварталу".

На 9-му рядку привітання п'ятого президента України Петра Порошенка. На одну позицію його обігнав новий випуск шоу Comment Out, знятий у Києві з Монатіком і Надею Дорофєєвою.

На 10-му рядку новорічний "Блакитний вогник" від "Росії 1". 20-е місце в трендах у новорічного звернення президента РФ Володимира Путіна.

Багато відео в топ-20 і не на новорічну тематику.

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Раніше OBOZREVATEL публікував найяскравіші фото святкувань Нового року-2020 по всьому світу.

Першими 2020-й почали святкувати жителі Республіки Кірібаті. Ця тихоокеанська держава розташована в Мікронезії і Полінезії. Там раніше всього на планеті настає новий календарний день.

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