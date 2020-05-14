Найсильніша за 20 років посуха в Україні призвела до катастрофи з урожаєм. Земля перетворилася на пил, а фермери вдаються до самогубств

Складна ситуація склалася в цьому році з урожаєм в Україні. І справа не лише в пандемії коронавірусу, що охопила країну і весь світ. Аномально безсніжна зима і посушлива весна загрожують українцям підвищенням цін на хліб, а аграріям – серйозними втратами.

Для деяких фермерів така ситуація обернулася справжньою трагедією, яка підштовхнула до суїциду. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Втратив урожай і не зміг розплатитися

В Одеській області в селі Шевченкове місцевий фермер Володимир Сердюченко 11 травня, наклав на себе руки. Кажуть, він залишив записку, в якій пояснив причину свого вчинку. У селі досі не можуть прийти до тями.

"Ось Володимир наклав на себе руки позавчора, а сьогодні рано вранці в полі знайшли ще одного фермера. Поруч із ним лежав його мопед. Чи то поїхав у поле подивитися, що залишилося від його озимих і його збили, то чи теж, як Володя, покінчив з собою", – розповідає OBOZREVATEL місцева жителька.

Фермер з Одеської області не зміг розплатитися за рахунками через посуху

Володимир Сердюченко родом із Шевченкового, тут у нього залишився син, дочка і внуки. Він володів 150 га землі і вважався великим фермером. Однак, через аномальну зиму і посушливу весну врожаю він позбувся. І щоб хоч якось розплатитися з односельцями, йому потрібно було все пересіяти. А для цього був потрібен кредит приблизно в мільйон, якого фермер, за чутками, так і не зміг взяти.

"У нас не земля тепер, а просто пил. Якщо раніше землю зорють і не встигнуть розбити грудки, то вони так грудками і застигають. А тепер і цього немає, пил і все. Де дощик покропив там смугою озимі зеленіють, а поруч смуга жовта, все пропало", – розповідає місцева жителька Валентина.

Востаннє подібна посуха тут була на початку 2000-х. "Якщо нам за гектар землі дають тонну зерна, то тоді давали півтонни, а на наступний рік фермер доплачував. А в цьому році я сумніваюся, що взагалі щось дадуть. А господарство треба утримувати, кури, у когось свині. Доведеться докуповувати або пускати під ніж", – каже Валентина.

Земля перетворилася на пил

У селі води теж немає. Дають її тут раз у тиждень. Селяни наповнюють цистерни, і користуються цією водою всі сім днів. Поливати городи нею дорого.

"Від Дунаю до нас кілометрів 15-18, труби вже іржаві, куб води коштує 31 грн. Занадто дорогою город буде, щоб поливати. У сусіда є колодязь, він картоплю крапельним методом зрошує, вона у нього гарна. А у мене колодязя немає, тому у мене картопля навіть не зав'язується, доведеться її в цьому році на базарі купувати. Деякі з солоних колодязів воду беруть, так сіль на землі потім виступає", – зітхає Валентина.

Вона розповідає, що нормального дощу в їх місцях не було вже два роки: "Трохи пройде, у мене землю намочить на 1 см, у сусіда через півкілометра – на 6 см. Ось кому як пощастить. У кого горох на 10 см виріс, у кого на 3 см".

Хліб подорожчає

Фермер із Чернігівщини Василь Драч також говорить, що цьогоріч далеко не всі господарства будуть з урожаєм. "Дуже погані справи в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях, у Кіровоградській 50 на 50. У нас на Чернігівщині, яким буде урожай – покаже травень. Якщо пройдуть дощі на Миколая і в перших числах червня, то половину врожаю ще вдасться врятувати. Волога в землі повинна бути на метр у глибину, а у нас поки на 30 см", – говорить OBOZREVATEL Драч.

Генеральний директор ТОВ "Агро Аналіз" Вадим Дудка також зазначає, що на півдні України загинуло до 30% зернових, які вже не відновити.

Аграрії сподіваються на диво

"Ми перекрили постачання води до Криму і в найближчі роки відновлювати його туди не збираємося. Чому б державі не подбати про власне сільське господарство і не побудувати зрошувальну систему на півдні. Адже в Дніпрі води достатньо. Це дасть роботу, а також можливість вирощувати продукцію і платити податки", – говорить OBOZREVATEL Дудка.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що цьогоріч нас чекає неврожай, а разом із тим – підвищення цін на хліб і картоплю.

"Уже сьогодні є чітке розуміння того, що через погодні умови цей рік буде неврожайним. Ми будемо мати спекотне і посушливе літо. За попередніми оцінками урожай зернових буде на 18% нижчий, ніж минулого року, приблизно 60 млн тонн. Хліб подорожчає в зв'язку з підвищенням цін на зерно", – пояснює OBOZREVATEL Пендзин.

Крім того, виросте попит на картоплю. Далеко не всі встигли посадити картоплю на своїх дачах і городах через відсутність громадського транспорту, тому будуть купувати її на ринках.

На думку Пендзина, ціна на продукти збільшиться на 10-15%. "Це попередні оцінки. Але ООН б'є на сполох: цього року більше людей голодуватимуть. Адже рік неврожайний, важкі погодні умови та через карантин багато країн не встигли повністю все посіяти. Тому ціна на продовольство піде вгору", – пояснює Пендзин.

Правда, 13 травня, виступаючи в парламенті, прем'єр Денис Шмигаль здивував своїми прогнозами. На питання, чому донині Україна вивозить зерно за кордон на відміну від інших країн, які призупинили цей процес в умовах пандемії, прем'єр відповів:

"У нас достатня кількість зерна. У нас є шестимісячний запас для споживання в Україні до нового врожаю. Якщо ми не зробимо сьогодні експорту в тих кількостях, які повинні зробити при шестимісячному запасі, якого точно вистачить до наступного врожаю, ми отримаємо просто зерно, яке необхідно буде викинути на смітник, і агрокомпанії, бюджет України втратять валютну виручку".

Зерно з України продовжують вивозити

Зате будемо з яблуками

Поки Україні пощастило з овочами і фруктами. Незважаючи на дві хвилі заморозків, ми будемо і з ягодами, і з фруктами, і з овочами.

"Заморозки, які накрили східну Європу, захопили тільки частину західної України і то місцями. У середньому постраждало 20% м'якої ягоди – суниця, полуниця, малина, лохина. Перша хвиля заморозків яблука не зачепила. Вони тоді ще не цвіли. Єдине, що постраждало, це абрикоси і персики. Але, в принципі, їх у достатній кількості завозять в Україну з-за кордону", – говорить OBOZREVATEL керівник проєкту "АПК Інформ: Овочі та фрукти".